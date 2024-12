Daten für alle Hamburger Stadtteile! Wann die Stadtreinigung den Weihnachtsbaum holt

Die Festtage sind vorbei, Lichterketten und Weihnachtskugeln wieder verstaut, die letzten Reste an Lametta wurden aus den Tannenzweigen gepickt: Es heißt Abschied nehmen vom Weihnachtsbaum. Anfang Januar sammelt die Stadtreinigung die Tannen ein. Wann die Bäume in den einzelnen Stadtteilen abgeholt werden und was dabei beachtet werden muss.

Die Stadtreinigung beginnt am Montag, den 6. Januar 2025, die ausgedienten Weihnachtsbäume vom Straßenrand einzusammeln. Für jeden Stadtteil gibt es in der zweiten und dritten Januarwoche jeweils einen Abholtermin. Andernfalls kann die Tanne auch kostenlos an einem der zwölf Recyclinghöfe abgegeben werden.

Weihnachtsbaum entsorgen in Hamburg: So geht’s

Um sicherzugehen, dass die eigene Tanne auch wirklich eingesammelt wird, müssen folgende Regeln beachtet werden: Die Stadtreinigung nimmt nur vollständig abgeschmückte Bäume mit einer Maximalgröße von 2,50 Meter mit. Die Bäume sollten sicher und ohne Holzkreuz am Fahrbahnrand bereitgestellt werden.

Das könnte Sie auch interessieren: Neuer Verkaufsrekord: Warum geben Hamburger 1000 Euro für Böller aus?

Dabei ist natürlich wichtig, dass die Tannen keine Verkehrsbehinderung darstellen. Adventskränze werden nicht eingesammelt, da sie oft Draht und Styropor enthalten. Sie müssen daher über die schwarze Restmülltonne entsorgt werden.

Übersicht für alle Stadtteile: Wann der Weihnachtsbaum abgeholt wird

Stadtteil 1. Abholtag 2. Abholtag Allermöhe 08.01. 15.01. Alsterdorf 06.01. 13.01. Altengamme 08.01. 15.01. Altenwerder 08.01. 15.01. Altona-Altstadt 09.01. 16.01. Altona-Nord 09.01. 16.01. Bahrenfeld 10.01. 17.01. Barmbek-Nord 10.01. 17.01. Barmbek-Süd 07.01. 14.01. Bergedorf 09.01. 16.01. Bergstedt 09.01. 16.01. Billbrook 08.01. 15.01. Billstedt 08.01. 15.01. Billwerder 07.01. 14.01. Blankenese 08.01. 15.01. Borgfelde 06.01. 13.01. Bramfeld 10.01. 17.01. Cranz 06.01. 13.01. Curslack 08.01. 15.01. Dulsberg 10.01. 17.01. Duvenstedt 07.01. 14.01. Eidelstedt 07.01. 14.01. Eilbek 06.01. 13.01. Eimsbüttel 09.01. 16.01. Eißendorf 08.01. 15.01. Eppendorf 06.01. 13.01. Farmsen-Berne 07.01. 14.01. Finkenwerder 09.01. 16.01. Francop 06.01. 13.01. Fuhlsbüttel 09.01. 16.01. Groß Borstel 07.01. 14.01. Groß Flottbek 10.01. 17.01. Gut Moor 09.01. 16.01. HafenCity 06.01. 13.01. Hamburg-Altstadt 06.01. 13.01. Hammerbrook 06.01. 13.01. Hamm-Mitte 06.01. 13.01. Hamm-Nord 06.01. 13.01. Hamm-Süd 06.01. 13.01. Harburg 10.01. 17.01. Harvestehude 06.01. 13.01. Hausbruch 09.01. 16.01. Heimfeld 08.01. 15.01. Hoheluft-Ost 06.01. 13.01. Hoheluft-West 06.01. 13.01. Hohenfelde 09.01. 16.01. Horn 07.01. 14.01. Hummelsbüttel 06.01. 13.01. Iserbrook 08.01. 15.01. Jenfeld 08.01. 15.01. Kirchwerder 10.01. 17.01. Kleiner Grasbrook 08.01. 15.01. Langenbek 10.01. 17.01. Langenhorn 09.01. 16.01. Lemsahl-Mellingstedt 07.01. 14.01. Lohbrügge 06.01. 13.01. Lokstedt 07.01. 14.01. Lurup 10.01. 17.01. Marienthal 06.01. 13.01. Marmstorf 06.01. 13.01. Moorburg 09.01. 16.01. Moorfleet 08.01. 15.01. Neuallermöhe 07.01. 14.01. Neuenfelde 06.01. 13.01. Neuengamme 08.01. 15.01. Neugraben-Fischbek 06.01. 13.01. Neuland 09.01. 16.01. Neustadt 06.01. 13.01. Niendorf 11.01. 18.01. Nienstedten 08.01. 15.01. Ochsenwerder 10.01. 17.01. Ohlsdorf 09.01. 16.01. Osdorf 10.01. 17.01. Othmarschen 09.01. 16.01. Ottensen 09.01. 16.01. Poppenbüttel 06.01. 13.01. Rahlstedt 08.01. 15.01. Reitbrook 10.01. 17.01. Rissen 08.01. 15.01. Rönneburg 10.01. 17.01. Rothenburgsort 08.01. 15.01. Rotherbaum 06.01. 13.01. Sasel 07.01. 14.01. Schnelsen 07.01. 14.01. Sinstorf 10.01. 17.01. Spadenland 08.01. 15.01. St. Georg 06.01. 13.01. St. Pauli 06.01. 13.01. Steilshoop 10.01. 17.01. Steinwerder 08.01. 15.01. Stellingen 10.01. 17.01. Sternschanze 06.01. 13.01. Sülldorf 08.01. 15.01. Tatenberg 10.01. 17.01. Tonndorf 07.01. 14.01. Uhlenhorst 09.01. 16.01. Veddel 09.01. 16.01. Volksdorf 10.01. 17.01. Waltershof 08.01. 15.01. Wandsbek 06.01. 13.01. Wellingsbüttel 09.01. 16.01. Wilhelmsburg 07.01. 14.01. Wilstorf 10.01. 17.01. Winterhude 09.01. 16.01. Wohldorf-Ohlstedt 10.01. 17.01. Quelle: SRH

Die Stadtreinigung rechnet erfahrungsgemäß mit etwa 200.000 Weihnachtsbäumen. Diese werden dann geschreddert und als Feuerungsmaterial in Biomassewerken genutzt. (mp)