Die gute Nachricht zuerst: Es wird wieder hochsommerlich warm in Hamburg und Schleswig-Holstein. Am Wochenende erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) Temperaturen von bis zu 28 Grad in der Hansestadt. Doch schon am Sonntag könnten Gewitter heraufziehen.

Am Donnerstag bleibt es erstmal bei einem Mix aus Sonne und Wolken mit örtlichen leichten Schauern. Die Temperaturen liegen an der schleswig-holsteinischen Nordseeküste bei knapp 20 Grad, sonst bei bis 22 Grad. In der Nacht auf Freitag gehen die Werte auf elf bis 14 Grad zurück.

Für Freitag sind die Aussichten ähnlich, mit Temperaturen auf Helgoland bis 19, in Nordfriesland 21, in Hamburg und Holstein um 23 Grad. Es bleibt trocken. In der Nacht können die Werte im Binnenland auf kühle zehn Grad absinken.

Wetter in Hamburg: Wärme, Gewitter und Starkregen

Am Samstag wird es dann sonnig und hochsommerlich warm: bis zu 26 Grad auf Sylt und 28 Grad in Hamburg. Dazu weht ein schwacher bis mäßiger, an der See auffrischender Ost- bis Südostwind.

Doch schon in der Nacht zum Sonntag ist es mit dem Kaiserwetter voraussichtlich vorbei: Von der Elbe zieht gewittriger Regen bei Temperaturwerten um 17 Grad auf.

Am Sonntagnachmittag soll es dem DWD zufolge Schauer und teils kräftige Gewitter mit Starkregen geben. Warm soll es aber bleiben – und schwül, bei Höchstwerten um 27 Grad. (mp)