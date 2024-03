Osterwetter: Zwischendurch fast ein Hauch von Sommer – doch ansonsten grau in grau

Die Eiersuche könnte an vielen Orten wohl drinnen stattfinden. Der Deutsche Wetterdienst kündigt regnerische und windige Osterfeiertage an. Ausflügler sollten den Samstag ins Auge fassen.

Die Feiertage bringen regnerisches und windiges bis stürmisches Wetter, wie der Deutsche Wetterdienst am Donnerstag mitteilte. Im Laufe des Donnerstags sei mit nassem, wechselhaftem Wetter zu rechnen bei Temperaturen zwischen 9 und 13 Grad. Starker Wind und stürmische Böen sollen die Regenschauer dabei begleiten.

Osterwetter: Wechselhafte Aussichten für den Norden

So soll das Wetter auch Karfreitag bis Ostersonntag größtenteils bleiben. Der freundlichste Tag soll nach Angaben des Wetterdienstes der Samstag werden. Es sei voraussichtlich bewölkt, aber trocken bei frühlingshaften Temperaturen bis zu 21 Grad.

Am Sonntag soll es in Hamburg und Schleswig-Holstein damit aber auch wieder vorbei sein, der Regen kehrt zurück und das Thermometer fällt wieder, es gibt höchstens 14. Mecklenburg-Vorpommern hat die besten Karten: Dort soll es auch am Sonntag trocken bis heiter bleiben bei bis zu 18 Grad. (dpa/mp)