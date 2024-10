Das Wetter für Hamburg und den Norden: Hier drohen jetzt stürmische Böen

In Hamburg sind die Herbstferien gestartet: Wer sich nach langen Spaziergängen bei goldenem Herbstwetter sehnt, braucht aber noch etwas Geduld. Das Wetter im Norden bleibt die kommenden Tage meist bewölkt und grau. Es gibt aber einen Lichtblick.

Trüb und mild startete das Wochenende am Samstag in Hamburg. Bei 17 Grad konnte der Schal noch zu Hause gelassen werden, dazu wehte nur ein schwacher Wind. In der Nacht zieht zunächst eine Regenfront Richtung Dänemark über den Norden. Danach lockern die Wolken aber wieder auf.

Stürmische Böen an der Nordsee erwartet

Der Sonntag beginnt zwar teils neblig-trüb, doch im Tagesverlauf zeigt sich auch immer mal wieder die Sonne und es bleibt trocken. Einzig an der Nordsee sollte ein Regenschirm nicht vergessen werden – dort kann es später regnen. Die Temperaturen in Hamburg bleiben mild bei 17 Grad. In der Nacht ziehen dann wieder Wolken auf, welche Richtung Ostsee auch leichten Regen im Gepäck haben. An der Nordsee wird es ungemütlicher: Dort werden starke und teils stürmischen Böen erwartet.

Die neue Woche bringt wenig Abwechslung: Eine Wolkendecke hängt über Hamburg und Schleswig-Holstein, zeitweise kann es auch regnen. Das Wetter bleibt mit 17 Grad aber weiterhin mild. Auch in der Nacht hält der Regen an, bei Tiefstwerten von zehn Grad.

Bessere Aussichten gibt es für den Dienstag: Zwar startet auch dieser Tag trüb und teils regnerisch. Im Tagesverlauf bekommen Hamburger aber auch immer mal wieder die Sonne zu sehen. Für die Jahreszeit ist es bei 15 Grad weiterhin recht mild. (mp)