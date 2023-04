Das war knapp! Segelboot rammt beinahe AIDA in Hamburg

Das hätte leicht ins Auge gehen können: Ein Segelboot wurde am Freitagnachmittag auf der Elbe nahe des Cruise Centers Altona nach einem Motorschaden manövrierunfähig. Die Polizei rückte aus – und verhinderte Schlimmeres.

Der Bootsbesitzer, der sich allein an Bord befand, setzte noch rechtzeitig einen Notruf ab. Denn sein grünes Segelboot „Cheyenne“ drohte bereits auf das am Cruise Center liegende Kreuzfahrtschiff „AIDAsol“ zu treiben.

Die Besatzung der „Elbe 35“ eilte dem Segelboot zur Hilfe

Hilfe durch die Wasserschutzpolizei war schnell vor Ort, so dass das Segelboot vom Polizeischiff „Elbe 35“ in Schlepptau genommen wurde und an dem Kreuzfahrtschiff vorbei an eine Anlegestelle gezogen werden konnte.

Die Polizei ermittelt nun, ob Fahrlässigkeit seitens des Bootsbesitzers vorlag. (doe/ah)