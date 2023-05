Die besten Tipps fürs lange Himmelfahrtswochenende in Hamburg

Wer kann, der genießt an diesem Wochenende vier freie Tage – denn am Donnerstag ist Christi Himmelfahrt! Gleichzeitig wird der Vatertag – oder auch Herrentag genannt – gefeiert, an dem traditionell (Männer-)Gruppen mit Bier und Bollerwagen ausgestattet durch die Stadt ziehen. Hamburg hat an diesen Tagen aber noch viel mehr zu bieten – wie wäre es mit einer Radtour ins Alte Land oder einem Museumsbesuch? Fünf Tipps für das lange Wochenende.

Japanische Kultur in Hamburg: Das Kirschblütenfest

Wenn die Bäume um die Alster wieder rosa leuchten, steht in Hamburg das Kirschblütenfest an. Nach drei Jahren coronabedingter Pause wird am Samstag auch wieder eine Hamburger Kirschblütenkönigin gekrönt. Sie repräsentiert Hamburg und reist nach Japan, um dort Persönlichkeiten aus Politik, Kultur und Wirtschaft zu treffen.

Am Freitagabend wird anlässlich des Kirschblütenfestes ein Feuerwerk stattfinden. picture alliance/dpa/Daniel Bockwoldt Am Freitagabend wird anlässlich des Kirschblütenfestes ein Feuerwerk stattfinden.

Highlight ist das Feuerwerk am Freitag. Beim Japan Festival am Sonntag gibt es unter anderem traditionelle, japanische Musik, Kampfsportarten und Teezeremonien.

Freitag, 19. Mai: Feuerwerk an der Außenalster um 22.30 Uhr, Tipp dazu: Kulinarische Alsterrundfahrt der Alstertouristik. Samstag, 20. Mai: Wahl der Kirschblütenkönigin. Sonntag: Japan-Festival im Japanischen Garten von Planten un Blomen. 12 bis 18 Uhr, Eintritt frei.

Es röhrt und dröhnt: Die Harley Days in Hamburg

Die dreitägigen Hamburg Harley Days stehen wieder an. Los geht es auf dem Gelände des Großmarkts Hamburg (Banksstraße/Hammerbrook) am Freitag. Zum Programm bis zum Sonntag gehören neben den geführten Ausfahrten in die Lüneburger Heide oder ins Alte Land auch wieder die Custom-Bike-Show mit den schönsten und umgebauten Bikes sowie musikalische Unterhaltung. Das Tagesticket kostet zehn Euro.

Teilnehmer der Parade fahren auf ihren Motorrädern über die Elbbrücken. picture alliance/dpa | Jonas Walzberg Teilnehmer der Parade fahren auf ihren Motorrädern über die Elbbrücken.

Höhepunkt ist die Parade der Motorräder am Sonntag. Gegen 14 Uhr wollen die Bikerinnen und Biker am Großmarkt starten und über die Köhlbrandbrücke fahren, einen Schlenker über die Reeperbahn machen und wieder zum Ausgangspunkt fahren.

Ein Besuch beim Kultur-Flohmarkt in Barmbek

Der Kultur-Flohmarkt am Museum der Arbeit gilt als wahres Flohmarktparadies und liegt direkt gegenüber der U- und S-Bahn-Haltestelle Barmbek. Schnäppchenjäger finden hier am Sonntag ein riesiges Angebot von Secondhandware bis hin zu altem Trödel.

Die Stände des Marktes sind zwischen 9 und 16 Uhr auf dem Vorplatz des Museums am Wiesendamm 3 aufgebaut. Wer dann genug von antiken Lampen oder gebrauchtem Geschirr hat, kann seinen Ausflug mit einem Besuch im Museum der Arbeit abrunden (offen am Sonntag von 10-18 Uhr, Eintritt: 8,50 Euro regulär, ermäßigt 5 Euro).

Sesamstraßen-Ausstellung zum 50-jährigen Jubliläum

50 Jahre lang „Wer, wie was, wieso, weshalb, warum?“ Mit Kindern oder ohne: Die Sonderausstellung zur Sesamstraße im Museum für Kunst und Gewerbe ist definitiv ein Besuch wert! Das Museum zeigt einen spannenden Einblick in die Produktion der Sendung. Dazu werden die originalen Puppen, Kulissen und Requisiten ausgestellt und die Frage beantwortet, welche kreativen Köpfe und geschickten Hände hinter den fantasievollen Figuren, Animationen und Schauplätzen stecken.

Seit dem 7. Mai gibt es die Sonderausstellung zur Sesamstraße im Museum für Kunst und Gewerbe. picture alliance/dpa/Ulrich Perrey Seit dem 7. Mai gibt es die Sonderausstellung zur Sesamstraße im Museum für Kunst und Gewerbe.

Ort: Museum für Kunst und Gewerbe am Steintorplatz (St. Georg), Uhrzeit: Donnerstag 10-21 Uhr, Dienstag bis Sonntag 10-18 Uhr, Eintritt: 14 Euro regulär, 8 Euro ermäßigt, unter 18 Jahren frei

Eine Rad- oder Kanutour durch Hamburg

Der Frühling ist die Blütezeit im Alten Land – warum also nicht eine Radtour von Hamburg aus über die Deiche, die Obstanbaugebiete und an der Elbe entlang dorthin unternehmen? Unterwegs liegen auch einige Cafés, bei denen man sich Kaffee und Kuchen schmecken lassen kann, zum Beispiel das Hofcafé Obsthof Feindt (Westerjork 57, ​​​​​​​Jork).

Bei schönem Wetter lohnt sich eine Bootstour durch Hamburgs Kanäle. picture alliance/dpa/Daniel Bockwoldt Bei schönem Wetter lohnt sich eine Bootstour durch Hamburgs Kanäle.

Bei schönem Wetter auch ein absoluter Klassiker: Eine Bootstour durch die vielen Arme und Kanäle der Alster. Etliche Verleiher bieten Kanus oder Tretboote an, zum Beispiel am Anleger Hamburg (Deelbögenkamp 2-3), Bodos Bootsteeg (Harvestehuder Weg 1b) oder Silwar (Eppendorfer Landstraße 148b) (aba)