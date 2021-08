Urlaub unter Corona-Bedingungen ist immer noch ein schwieriges Unterfangen. Risikogebiete und örtliche Lockdowns können sich täglich ändern. Doch warum in die Ferne reisen, wenn man es vor der eigenen Haustür am schönsten hat? Ein Report hat jetzt die angesagtesten „Staycations“ laut der Social-Media-Plattform Pinterest in Deutschland aufgedeckt – und Hamburg ist ganz vorne mit dabei.

Dabei bedeutet „Staycation“ nichts anderes als Urlaub zu Hause bzw. in der eigenen Heimat. Das aktuelle Ranking von Club Med bezieht sich auf die auf Pinterest „meistgepinnten“ Staycations und Orte in Deutschland. Pins sind Lesezeichen, mit denen sich die Nutzer Inhalte merken, die ihnen gefallen.

Beliebteste „Staycations“ in Deutschland: Hamburg auf Platz zwei

Hamburg landet in diesem Ranking auf Platz zwei mit 259 Pins basierend auf einer Auswahl von 565 Pinnwänden. Kein Wunder, denn unsere Hansestadt hat doch einiges zu bieten. Ob Hafen, Elbstrand, Kiez oder Elbphilharmonie – in Hamburg ist für jeden etwas dabei.

Bei den beliebtesten „Staycations" in Deutschland landet Hamburg auf Platz zwei.

Rügen kann als beliebtestes Ausflugs-Ziel überzeugen.

Nur hinter Berlin muss sich Hamburg einreihen: Die Hauptstadt hat mit 664 Pins (basierend auf einer Auswahl von 650 Pinnwänden) deutlich die Nase vorn hat – über Geschmack lässt sich eben streiten. Auf den Plätzen drei, vier und fünf landen München, Dresden und Frankfurt. Köln, Nürnberg, Heidelberg, Baden-Baden und Düsseldorf schaffen es noch in die Top zehn.

Beliebteste Pinterest-Orte in Deutschland: Norden schneidet gut ab

Auch die meistgepinnten Ausflugsdestinationen hat Club Med zusammengetragen. Der Norden schneidet dabei sehr gut ab. Rügen landet beispielsweise auf Platz zwei und muss sich nur Schloss Neuschwanstein geschlagen geben. Hinter dem Gendarmenmarkt in Berlin folgt auf Platz vier etwas überraschend bereits Amrum.

Sylt schafft es mit Platz acht hinter dem Bremer Schnoorviertel aber auch gerade noch in die Top zehn. (mp)