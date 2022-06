Das schönste Kreuzfahrtschiff der Welt kommt nach Hamburg

28 weiße Segel, Sonnenliegen auf einem Deck aus edlem Holz und eine Lounge mit Kamin und Klavierflügel: Die „Sea Cloud Spirit“ bietet traditionelle Windjammerromantik. Nach 14 Jahren auf der Werft ist das vermutlich schönste Kreuzfahrtschiff der Welt nun zum ersten Mal in Hamburg zu Gast.

Schaulustige können die Einfahrt des prachtvollen Segelschiffs am Donnerstag zwischen 16 und 17 Uhr entlang des Elbufers beobachten. Anlanden wird die „Sea Cloud Spirit“ an der Überseebrücke, direkt neben der Cap San Diego.

Die Fertigstellung des Dreimast-Vollschiffs hat ganze 14 Jahre gedauert: Nach Angaben der Reederei wurde bereits seit 2008 an dem Kreuzfahrtschiff herumgewerkelt. Als Rumpf, Motor und Maschinen fertig waren, ging die zuständige Werft „Factoria de Naval Marlin“ im spanischen Vigo pleite. Es folgten zehn Jahre rechtlicher Auseinandersetzungen: Wem gehörte das halbfertige Schiff – Werft oder Reederei? 2018 konnte die Reederei das Schiff schließlich in die gegenüberliegende Werft „Metalships & Docks“ überführen und fertigstellen lassen.

Aber auch die Schiffstaufe konnte nicht zum geplanten Zeitpunkt stattfinden: Wegen Corona musste die Veranstaltung abgesagt werden. Im September 2021 wurde die Zeremonie nachgeholt, dazu segelte das Schiff von Vigo nach Palma de Mallorca. Die Jungfernfahrt mit ersten Gästen startete wenig später in Rom.

Eine Entstehungsgeschichte, die lang genug ist, um ein Buch darüber zu schreiben. Und so ist es geschehen: Autor, Dramaturg und Lichtkünstler Michael Batz stellt sein Werk mit dem Titel „Sea Cloud Spirit – eine Legende seiner Zeit“ am Freitag bei einer Veranstaltung an Deck des Schiffes vor.

Die „Sea Cloud Spirit“ ist der dritte und größte Windjammer in der Flotte der „Sea Cloud Cruises“ Reederei. Das Schiff ist 138 Meter lang, seine 28 Segel haben zusammen eine Fläche von 4100 Quadratmetern. Wenn es an Wind fehlt, kann das Kreuzfahrtschiff auf einen diesel-elektrischen Motor zurückgreifen, der im Vergleich zu anderen Kreuzfahrtschiffen als relativ abgasarm gilt. Die 136 Passagiere werden in 69 Außenkabinen untergebracht und von der 85-köpfigen Crew versorgt.

Die Ankunft in Hamburg fällt mit den Vorbereitungen für die Kieler Woche zusammen, die am 18. Juni beginnt und zu der bereits morgen viele Schiffe im Hamburger Hafen erwartet werden. Von ihnen wird das Dreimast-Vollschiff begleitet, wenn es zum ersten Mal hier einläuft.

An seinem Liegeplatz neben der „Cap San Diego“ an der Überseebrücke wird das Kreuzfahrtschiff nur bis Freitagnachmittag zu bewundern sein – dann wechseln Crew und Gäste, und das Schiff segelt weiter nach Helsinki.