Das richtige Girokonto für junge Leute

Wer zusätzlich zu Bankleistungen viele Vorteile und Services möchte, hat dieses Girokonto

Noch bis zum 10. Dezember 2023 läuft der Winter-Dom auf dem Heiligengeistfeld. Wer war schon da? Und wer hat beim Besuch gespart – und damit ist nicht der Familientag gemeint? Mit dem HaspaJoker-Konto von der Hamburger Sparkasse gibt es viele zusätzliche Vorteile und Services sowie Vergünstigungen bei zahlreichen Partnerbetrieben – auch auf dem Hamburger Dom.

So geht es zum Beispiel für nur 4 Euro (statt 5 Euro) in den „Rotor“, die Tasse Kaffee im „Hanseaten“ kostet nur 1 Euro (statt 2 Euro), die Schokobanane beim Knusperhaus Lühmann nur 2,50 Euro (statt 4 Euro) und das Bauernfrühstück (Omelett mit Bratkartoffeln, Schinken und Gewürzgurke) in der „Bauernschänke“ sogar nur für nur 9 Euro (statt 12 Euro). Auch beim Kettenkarussell „Der Wellenflug“ und bei der Spezialitätenbäckerei Thor Straten Wolf kann durch Vorzeigen der HaspaJoker-Card (egal ob als Karte oder digital) gespart werden.

Maximilian Stemmler alias TRYMACS ist einer der größten Streamer Deutschlands. Zusammen mit seinem Kumpel Dominic Strobel alias CHEFSTROBEL, ebenfalls ein erfolgreicher Streamer, besuchte er für die Haspa den Winter-Dom. Die beiden Hamburger testeten während eines rund dreistündigen Live-Streams (Tipp: auf 00:14:57 ist Start) verschiedene Fahrgeschäfte und Essensangebote. Wem drei Stunden zu lang sind, kann sich auch die Kurzfassung auf YouTube anschauen.

Das richtige Konto für junge Leute von 12 bis 30 Jahren

Da es nicht nur beim Dom, sondern auch sonst viele, viele Vorteile mit den HaspaJoker-Girokonten der Hamburger Sparkasse gibt, wird hier einmal das besondere Konto für junge Leute vorgestellt: HaspaJoker start. Es bietet neben Bankleistungen vielfältige zusätzliche Services. Dazu gehören ein weltweiter Handy-Schutz bis zu 500 Euro bei Diebstahl, zahlreiche Freizeit- und Shopping-Rabatte, ein Schlüsselfund-Service und vieles mehr. Dieses Mehrwert-Jugendkonto gibt es von 12 bis 30 Jahren.

Das Angebot ist altersgerecht angepasst: Für Jugendliche und deren Eltern sind Sicherheit und Kostenkontrolle wichtig. Die 12- bis 17-Jährigen können eigenständig über ihr Guthaben verfügen, eine Kontoüberziehung ist nicht möglich. Neben dem modernen Online-Banking bietet das Konto auch eine kostenlose Sparkassen-Card (Debitkarte), mit der bequem, bargeldlos und kontaktlos bezahlt werden kann. Kostenfrei ist auch das Abheben an deutschlandweit 23.000 Geldautomaten.

Mit der Volljährigkeit erweitert sich das Angebot: Dann gibt es zusätzlich 5% Rabatt auf Konzert- und andere Veranstaltungskarten über den HaspaJoker Ticket-Shop sowie Cashback-Vorteile bei rund 10.000 Partnern vor Ort und online. Außerdem kann kostenfrei ein Wertpapier-Depot mit vergünstigten Ordergebühren genutzt werden. Studierende können – ebenfalls kostenlos – die International Student Identity Card (ISIC) erhalten. Damit ist die Nutzung von 150.000 Vorteile in 130 Ländern möglich. Und wer sich mal aussperrt, kann den Türöffnungs-Notdienst zum günstigen Festpreis von 50 Euro (inkl. Anfahrt) rufen.

Schule, Ausbildung oder Studium – nebenher wollen junge Leute den Alltag entspannt genießen und auch mal etwas erleben. Dabei helfen ihnen die HaspaJoker-Girokonten. Westend61/Irina Heß Schule, Ausbildung oder Studium – nebenher wollen junge Leute den Alltag entspannt genießen und auch mal etwas erleben. Dabei helfen ihnen die HaspaJoker-Girokonten.

Bis zum 23. Geburtstag ist das Girokonto HaspaJoker start übrigens kostenfrei, danach kostet es bis zum 30. Geburtstag nur 4,95 Euro (statt 9,95 Euro). Wer älter ist, wählt das Girokonto HaspaJoker oder das Noch-mehr-drin-Girokonto HaspaJoker premium.

Tipp: Kartenzahlung macht mehr aus dem Einkauf!

Jedes Mal, wenn mit der Sparkassenkarte (Debitkarte oder Kreditkarte) bei einem S-Cashback-Partner bezahlt wird, werden ganz automatisch Geld-zurück-Vorteile gesammelt. Das funktioniert bei mehr als 10.000 Geschäften in der Region, deutschlandweit und natürlich auch online. Wenn das Geschäft gleichzeitig HaspaJoker- und S-Cashback-Partner ist (wie z. B. DAT BACKHUS), wird sogar doppelt gespart.

Haspa-Kunden, die wissen möchten, bei welche Geschäften es bereits attraktive Geld-zurück-Vorteile beim Einkaufen vor Ort und online gibt, können sich unter www.haspa.de/cashback informieren und sich dort – falls noch nicht geschehen – für die Nutzung freischalten lassen.

Wer noch mehr möchte: das Noch-mehr-drin-Konto

Wer noch mehr Leistungen möchte, wählt den HaspaJoker premium. Hier ist nämlich noch mehr drin, zum Beispiel: S-Mobilgeräteschutz bis 800 Euro für Smartphone und Tablet bei Bruch und Diebstahl, 7% Rückvergütung im HaspaJoker Ticket-Shop und in der HaspaJoker Reisewelt. Apropos: Wer hier eine Reise ab einem Wert von 2.000 Euro bucht, kann bequem den Taxi-Shuttle nutzen (2 Taxi-Gutscheine im Wert von je 50 Euro für eine Hin- und eine Rückfahrt zum Flughafen, zu den Kreuzfahrtterminals oder zum Hauptbahnhof). Bezahlt wird am besten mit der Kreditkarte Mastercard GOLD, die in bei diesem Kontomodell nichts extra kostet, dafür viele Extras bringt: Sie beinhaltet eine Auslandsreise-Krankenversicherung, eine Reiserücktritts- und Reiseabbruch-Versicherung sowie einen Internet-Käuferschutz bis zu 1.000 Euro. Weltweit fast alles bezahlen kann man damit natürlich auch – in Geschäften und online. Dieses Mega-Paket gibt es für nur 17,95 Euro monatlich.

Natürlich gibt es Konten auch für Leute über 30 Jahren

Weitere Informationen zu den verschiedenen Konten und deren vielfältigen Vorteilen gibt es online auf haspa.de/giro und in einer der 100 Haspa-Filialen. Natürlich auch für Menschen, die schon älter als 30 Jahre sind.