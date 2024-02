Das richtige Girokonto für jedes Alter

Wer neben guten Bankleistungen noch viele Vergünstigungen und tolle Leistungen on top haben möchte, ist bei den HaspaJoker-Girokonten der Hamburger Sparkasse genau richtig.

Das perfekte Konto zum Start

Schon Jugendliche wollen ein echtes Girokonto, z. B. für das Taschengeld, den Lohn vom Ferienjob, die Überweisung für den Sportverein, zum Aufladen der Prepaid-Karte fürs Handy, zum Geldabheben am Automaten und vieles mehr. HaspaJoker start heißt das Mehrwert-Jugendkonto für junge Leute zwischen 12 und 30 Jahren. Das Konto bietet gratis einen weltweiten Handy-Schutz bis zu 500 Euro bei Diebstahl, zahlreiche Freizeit- und Shopping-Rabatte, ein Schlüsselfund-Service und vieles mehr. 12- bis 17-Jährigen können eigenständig über ihr Guthaben verfügen, eine Kontoüberziehung ist nicht möglich. Neben dem modernen Online-Banking bietet das Konto eine kostenlose Sparkassen-Card (Debitkarte), mit der bequem, bargeldlos und kontaktlos bezahlt werden kann. Kostenfrei ist auch das Abheben an deutschlandweit 23.000 Geldautomaten.

Mehr Spaß bei Festivals: mit 5% Geld zurück auf Tickets und Handy-Schutz bei Diebstahl. Getty Images/Kentaroo Tryman Mehr Spaß bei Festivals: mit 5% Geld zurück auf Tickets und Handy-Schutz bei Diebstahl.

Dann gibt es zusätzlich 5% Geld zurück auf Konzert- und andere Veranstaltungskarten über den HaspaJoker Ticket-Shop. Schüler und Studierende können kostenlos die International Student Identity Card (ISIC) erhalten. Damit ist die Nutzung von 150.000 Vorteile in 130 Ländern möglich.

Mit der Volljährigkeit erweitert sich das Angebot: Es gibt zum Beispiel Cashback-Vorteile bei rund 10.000 Partnern vor Ort und online. Außerdem kann kostenfrei ein Wertpapier-Depot mit vergünstigten Ordergebühren genutzt werden. Wer sich mal aus der Wohnung aussperrt, kann den Türöffnungs-Notdienst zum günstigen Festpreis von 50 Euro (inkl. Anfahrt) rufen. Bis zum 23. Geburtstag ist das Girokonto HaspaJoker start übrigens kostenfrei, danach kostet es bis zum 30. Geburtstag nur 4,95 Euro (statt 9,95 Euro). Wer älter ist, wählt das reguläre Girokonto HaspaJoker oder das Noch-mehr-drin-Girokonto HaspaJoker premium.

Schule, Ausbildung oder Studium – nebenher wollen junge Leute den Alltag entspannt genießen und auch mal etwas erleben. Dabei helfen ihnen die HaspaJoker-Girokonten. Westend61/Irina Heß Schule, Ausbildung oder Studium – nebenher wollen junge Leute den Alltag entspannt genießen und auch mal etwas erleben. Dabei helfen ihnen die HaspaJoker-Girokonten.

Mehr geht nicht? Doch mit dem Noch-mehr-drin-Konto

Wer noch mehr Leistungen möchte, wählt das Girokonto HaspaJoker premium. Hier ist nämlich noch mehr drin, zum Beispiel: S-Mobilgeräteschutz bis 800 Euro für Smartphone und Tablet bei Bruch und Diebstahl, 7% Rückvergütung im HaspaJoker Ticket-Shop und in der HaspaJoker Reisewelt. Apropos: Wer hier eine Reise ab einem Wert von 2.000 Euro bucht, kann bequem den Taxi-Shuttle nutzen (2 Taxi-Gutscheine im Wert von je 50 Euro für eine Hin- und eine Rückfahrt zum Flughafen, zu den Kreuzfahrtterminals oder zum Hauptbahnhof). Bezahlt wird am besten mit der Kreditkarte Mastercard GOLD, die bei diesem Kontomodell nichts extra kostet, dafür viele Extras bringt: Sie beinhaltet eine Auslandsreise-Krankenversicherung, eine Reiserücktritts- und Reiseabbruch-Versicherung sowie einen Internet-Käuferschutz bis zu 1.000 Euro. Weltweit fast alles bezahlen kann man damit natürlich auch – in Geschäften und online. Dieses Mega-Paket gibt es schon für 17,95 Euro monatlich.

Kartenzahlung macht mehr aus dem Einkauf!

Jedes Mal, wenn mit der Sparkassenkarte (Debitkarte oder Kreditkarte) bei einem S-Cashback-Partner bezahlt wird, werden ganz automatisch Geld-zurück-Vorteile gesammelt. Das funktioniert bei mehr als 10.000 Geschäften in der Region, deutschlandweit und natürlich auch online.

Haspa-Kunden, die wissen möchten, wo es bereits attraktive Geld-zurück-Vorteile beim Einkaufen vor Ort und online gibt, können sich unter www.haspa.de/cashback informieren und sich dort – falls noch nicht geschehen – für die Nutzung freischalten lassen.

Der HaspaJoker feiert seinen 25. Geburtstag

Wer noch kein HaspaJoker-Girokonto hat, sollte das schnellstmöglich ändern. Denn Hamburgs Mehrwert-Konto Nummer 1 feiert in diesem Jahr seinen 25. Geburtstag. Seit einem Vierteljahrhundert profitieren die Menschen in der Metropolregion von tollen Angeboten, vielen Vorteilen, praktischen und hilfreichen Services. Zum Geburtstag gibt es zahlreichen exklusive Aktionen und fantastische Gewinnspiele. Teilnehmen können aber nur Kundinnen und Kunden des HaspaJoker. Also besser gleich zum Vorteilskonto wechseln, denn gefeiert wird das ganze Jahr!

Und was ist mit den Lütten?

Natürlich hat die Hamburger Sparkasse auch an die Jüngsten gedacht. Für die gibt es ein ausgezeichnetes Kinderkonto mit Mega-Zinsen: stattliche fünf Prozent Zinsen bis zu einer Einlage von 500 Euro. Mit dem Haspa Mäusekonto lernt der Nachwuchs bis zum 14. Geburtstag spielerisch den Umgang mit Geld und Konto. Denn vom siebten Lebensjahr an gibt es für die Mäusekonto-Karte eine Lernkartenfunktion, mit der die Kinder – von den Eltern festgelegte – Beträge selbst abheben können. Das finden die Lütten echt nice. Und wenn sie fit und schon 12 Jahre alt sind, wechseln sie natürlich zum HaspaJoker start.

Weitere Informationen zu den verschiedenen Kontomodellen und deren vielfältigen Vorteilen gibt es online auf haspa.de/giro und in einer der 100 Haspa-Filialen. Die Haspa hat die passenden Konten für jedes Alter.