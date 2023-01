Die mysteriöse Klau-Serie im Hamburger Tierschutzverein HTV setzt sich fort: In der Nacht zum 22. Januar wurde erneut ins Tierheim Süderstraße eingebrochen, und wieder wurde ein Hund gestohlen – der achte Fall innerhalb eines Jahres. Diesmal kam die Polizei den mutmaßlichen Hunde-Kidnappern schnell auf die Spur – und sieht sich der Lösung des Rätsels näherkommen.

Bei dem nächtlichen Einbruch wurde diesmal ein Jack-Russell-Terrier gestohlen. Nach MOPO-Informationen handelt es sich um den achten Einbruch innerhalb eines knappen Jahres. Insgesamt sollen zwölf Hunde bei den nächtlichen Aktionen verschwunden sein, häufig Tiere, die das zuständige Veterinäramt den Haltern entzogen hatte. Ob auch der jüngste „Klau-Wau-Wau“ zuvor behördlich sichergestellt wurde, will der HTV nicht verraten, beruft sich auf den Datenschutz.

Polizei findet gestohlenen Hund wieder

Schon wenige Stunden nach dem Einbruch in der Nacht zu Sonntag richtete sich der Verdacht der Polizei auf einen Mann und eine Frau (37 und 34), die bereits in der Nacht zu Heiligabend ins Tierheim eingebrochen sein sollen und damals eine Mopsmutter mit einem Welpen gestohlen hatten. Die beiden kleinen Hunde waren durch die Zusammenarbeit von HTV und Polizei am 12. Januar in der Tonndorfer Wohnung des Paares gefunden worden.

Im Fall des verschwundenen Jack-Russell-Terriers durchsuchte die Polizei die Wohnung des verdächtigen Paares erneut, stellte Beweismittel sicher – und fand auch den Terrier wenige Stunden später, allerdings nicht in der Wohnung des Paares. Der Hund ist inzwischen zurück im Tierheim.

Einbruchsserie vor der Aufklärung

Die Polizei sieht sich nun kurz vor der Aufklärung der Einbruchsserie. Ein Polizeisprecher zur MOPO: „Das Pärchen ist verdächtig, auch die anderen bekannt gewordenen Einbrüche in das Tierheim begangen zu haben. Zum Hintergrund der Verdächtigen und ihrer Motive dauern die Ermittlungen an.“

Rätselhaft bleibt ein Vorfall vom 25. Oktober 2022, als die Nachtdienst-Mitarbeiterin einen Notruf absetzte und behauptete, sie sei von Unbekannten überfallen und gefesselt worden. Nachdem die Polizei Zweifel an den Schilderungen der Tierpflegerin hatte, ermittelt die Staatsanwaltschaft nun wegen des Vortäuschens einer Straftat gegen die Frau.