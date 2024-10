Fast 100 Jahre lang wurden an der Großen Freiheit Nummer 70 Aale, Sprotten und Lachs geräuchert, doch das ist seit 2007 endgültig Geschichte. Stattdessen wurde ein Teil des Kiez-Areals komplett umgebaut, vor zwei Jahren zogen die ersten Mieter in neue, günstige Sozialwohnungen. Jetzt soll es weiter gehen, denn auch für die alte Fischräucherei hat die städtische Immobiliengesellschaft Sprinkenhof GmbH große Pläne mit einem bekannten Hamburger Sternekoch – die sich allerdings so gar nicht mit den Vorstellungen der neuen Anwohner decken. Man habe ihnen das damals ganz anders versprochen, beklagen sie. „Das passt nicht zu St. Pauli.“