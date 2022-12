Trüb war es zum Wochenstart, traumhaft schön wird es am Wochenende. Am Freitag und Samstag stehen zwei echte Sommertage an – mit Temperaturen zwischen 25 und 28 Grad. Passend zum Wetter gibt es in Hamburg und Umgebung am Hitzewochenende einiges zu erleben. Egal, ob Partys mit Strandfeeling, Schnäppchen-Märkte, Kunst, Musik und Co.: Die MOPO gibt ein Überblick zum vielfältigen Angebot – und verlost Tickets für Bier-Fans.

„Hamburger Beer Festival“ in den Schanzenhöfen

Bierfreunde aufgepasst! Am Samstag und Sonntag gibt es in den Schanzenhöfen in der Lagerstraße (Sternschanze) jede Menge Bier-Neuheiten zu entdecken. Am Samstag geht es um 12 Uhr los und endet um 0 Uhr. Am Sonntag fängt es ebenfalls um 12 Uhr an und endet um 18 Uhr.

In den Schanzenhöfen findet am Wochenende das „Beer Festival“ statt. Ratsherrn Brauerei GmbH In den Schanzenhöfen findet am Wochenende das „Beer Festival“ statt.

Mit dabei: Ratsherrn, Überquell St. Pauli, Blockbräu und viele mehr. Außerdem sind jede Menge Künstler vor Ort, die das Festival musikalisch begleiten. Skurril: Wer Interesse hat, kann sich tätowieren lassen. Drei Tätowierer von „Tattoo Freestyle Hamburg“ sind vor Ort und stechen kleine Motive.

20 Jahre „HafenCity Run“: Rennen für den guten Zweck

Am Samstag findet in der HafenCity Norddeutschlands größter Firmen- und Charity-Lauf statt. Die Strecke ist gut vier Kilometer lang. Die Veranstaltung findet mittlerweile seit 20 Jahren jährlich statt – und das wird gefeiert. Los geht es am Samstag um 10 Uhr.

Am Sonnabend laufen dann rund 330 Teams für den guten Zweck. Mit den Spenden werden Kinder- und Jugendprojekte in Hamburg unterstützt. Der Start liegt auf dem Baakenhöft und damit in der östlichen HafenCity, das Ziel am Amerigo-Vespucci-Platz.

In der HafenCity findet wieder mal der „HafenCity Run“ statt – Laufen für den guten Zweck! BMS Die Laufgesellschaft mbH In der HafenCity findet wieder mal der „HafenCity Run“ statt – Laufen für den guten Zweck!

Trödeln und feilschen auf dem Altonale Flohmarkt

Einer der größten Trödelmärkte Hamburgs ist zurück! Der Altonale Flohmarkt findet vom 18. bis 19. Juni statt, jeweils von 9 bis 16 Uhr. Veranstaltungsort: Paul-Nevermann-Platz am Altonaer Bahnhof über den Platz der Republik bis hin zum Altonaer Rathaus. Unter dem Motto „schöner trödeln“, ohne Partiewaren und Sonderposten, wird im Schatten der Platanen und im Grünen des Parks wieder ordentlich gefeilscht.

Bei besten Temperaturen: „Hurricane“ in Scheeßel

Seed, Martin Garrix, Deichkind und viele, viele mehr. Am Freitag startet das „Hurricane“ Festival in Scheeßel und dauert bis Sonntag an. Grund zur Freude: Das Zelt wird in diesem Jahr sicherlich nicht „absaufen“. Das Wetter bleibt fabelhaft. Und Tickets gibt es auch noch – eins kostet 160 Euro. Interessierte können sich hier noch eins besorgen.

Aber aufgepasst: Es hat sich einiges verändert – und im Metronom sind Bollerwagen verboten.

Festivalbesucher feiern auf dem Hurricane Festival. In Hamburg und Umgebung ist am sommerlichen Wochenende einiges los. (Archivfoto) picture alliance/dpa/Hauke-Christian Dittrich Festivalbesucher feiern auf dem Hurricane Festival. (Archivfoto)

„Zusammen für Solidarität“ – großes Fest in Lokstedt

Am 18. Juni findet ab 11 Uhr ein großes Fest zur Unterstützung ukrainischer Schutzsuchender statt. Auf dem Gelände des Deutschen Alpenvereins Sektion Hamburg und Niederelbe e.V., im Herzen von Hamburg Lokstedt sind verschiedenste Aktivitäten wie u.a. ein Spendenklettern, Kranfahrten, Kistenklettern, Barbecue, ein Flohmarkt und Aktionen rund um den fertiggestellten Klettersteig geplant. Das Gelände befindet sich in der Döhrnstraße 4.

Smoothen Hip Hop im Stadtpark: Cro gibt Konzert auf Freilichtbühne

Grund zur Freude für Hip Hop Fans: Der bekannte deutsche Rapper Cro bringt bei traumhaften Wetter das Publikum im Stadtpark zum Bouncen. Am Samstag um 19.30 Uhr tritt der Künstler auf der Freilichtbühne in der Saarlandstraße 71 (Winterhude) auf. Tickets gibt es für 51,49 Euro. Wer interessiert ist, kann sich hier eins bestellten.

Rapper Cro tritt am Samstag im Stadtpaek auf. (Archivfoto) picture alliance/dpa | Marcel Kusch Rapper Cro tritt am Samstag im Stadtpark auf. (Archivfoto)

Muckeliger Anwohner-Flohmarkt in Eimsbüttel

In der Bismarkstraße (Eimsbüttel), nicht weit vom idyllischen Kaiser-Friedrich-Ufer entfernt, findet am Samstag von 10 bis 16 Uhr ein kleiner Anwohner-Flohmarkt statt. Zwischen Scheideweg und Mansteinstraße verkaufen Eimsbütteler bei bestem Wetter Dinge, die sie nicht mehr benötigen. Hier können besonders Familien echte Schnäppchen machen!

„Wir hatten ein normales Leben. Ukraine 2006–2022“

Vom 31. Mai bis 3. Juli 2022 präsentiert die Landeszentrale für politische Bildung Hamburg in Kooperation mit den von Fotografen und Fotografinnen geführten Bildagenturen „Maps“ (Brüssel) und „Focus“ (Hamburg), dem „Zeit“-Verlag und dem Mahnmal St. Nikolai die Ausstellung „Wir hatten ein normales Leben. Ukraine 2006-2022“. Die Ausstellung findet in der Willy-Brandt-Straße 60 (Hamburg-Altstadt) statt. Geöffnet wird die Ausstellung täglich von 10 bis 18 Uhr.

Urlaubs-Feeling im Schrødingers

Leckere Drinks in einer wunderschönen Outdoor-Bar und einem muckeligen Dancefloor – „Das Schrødinger“ am Schanzenpark (Sternschanze) lädt ein, den Arbeitsstress hinter sich zu lassen und das Wochenende zu genießen. Zu seichten Techno-Beats lässt es sich abschalten, mit Freunden trinken und tanzen. Los geht’s am Samstag um 17 Uhr.

Fahrradaktionstag im Planten un Blomen

Hier kommen Fahrradfreunde auf ihre Kosten: Im Planten un Blomen (Neustadt) findet am Sonntag der erste Fahrradaktionstag in diesem Jahr statt. Die Verkehrswacht Hamburg e. V. baut mit Unterstützung der Deutschen Verkehrswacht und dem Bundesministerium für Digitales und Verkehr einen Fahrrad- und Rollerparcours auf der Rollschuhbahn auf. Jeden Sonntag können dann Interessierte vorbeischauen. Die Veranstaltung geht bis Mitte Oktober.

Auf der Rollschuhbahn im Planten un Blomen wird ein Fahrrad- und Rollerparcours aufgebaut. (Symbolbild) picture alliance/dpa | Uwe Anspach Auf der Rollschuhbahn im Planten un Blomen wird ein Fahrrad- und Rollerparcours aufgebaut. (Symbolbild)

Es werden Hindernisse, Wippen und schräge Bretter befahren, Tordurchfahrten passiert und Slalom gefahren. Zusätzlich kann ein Pedelec ausprobiert werden und an einem Infostand wird über aktuelle Radfahrthemen informiert. Fahrräder, Roller, Laufräder und Helme sind vorhanden. Das Angebot ist kostenlos und für Kinder ab 4 Jahren geeignet.

Stadtnatur auf dem Energieberg

Am Sonnabend, dem 18., und Sonntag, dem 19. Juni gibt es auf dem Energieberg Georgswerder in der Fiskalische Straße 2 kostenlose Führungen durch die spannende Stadtnatur des Energiebergs.

Hier können Kinder am Wochenende jede Menge über die Natur lernen. Stadtreinigung Hamburg Hier können Kinder am Wochenende jede Menge über die Natur lernen.

Die Führungen über den Berg richten sich speziell an Kinder. Mit Experimenten und Spielen werden sie Faszinierendes über Bäume, Wälder und andere Pflanzen lernen. Anmeldungen zu diesen Führungen bitte über die Website des Langen Tags der Stadtnatur Hamburgs. Chicke Sonntagskleidung ist nicht so gut geeignet, die Klamotten könnten schmutzig werden.

Müll sammeln und Freibier ergattern

Die Wildwuchs Brauerei lädt am Sonntag zum Müllsammeln ein – motivieren sollen Freibier und Pizzarabatte. Mit vielen fleißigen, freiwilligen Helfern soll das Viertel aufgeräumt werden. Die Brauerei stellt Zangen zum Aufsammeln zur Verfügung und belohnt die Aufräumarbeiten mit einem Gratisbier und einem Pizzarabatt. Treffpunkt: Jaffestraße 8 (Wilhelmsburg) um 13 Uhr.

Fietsenbörse auf dem Spielbudenplatz

Schnäppchenjäger aufgepasst! Am Samstag findet von 10 bis 15 Uhr die „Fietsenbörse“ auf dem Spielbudenplatz (St. Pauli) statt. Bei dem Flohmarkt stehen 800 gebrauchte Fahrräder bereit, um einen neuen Besitzer zu finden. Von Hollandrad über City-Bike und Co. ist alles dabei. Der Eintritt ist kostenlos.

Tag der offenen Tür in der Elphi

Am Samstag und Sonntag können sich Interessierte die Elbphilharmonie (Hafencity) anschauen. Die Entdeckungsreise beinhaltet Foyers, Konzertsäle und Backstage-Bereiche. Der Eintritt kostet 5 Euro. Die Verweildauer pro eigenständiger Tour beträgt ca. 120 Minuten. Der Einlass ist am Haupteingang am Platz der Deutschen Einheit 1.

Die Elbphilharmonie im Hamburger Hafen. picture alliance/dpa/Daniel Reinhardt Die Elbphilharmonie im Hamburger Hafen.

Hamburgs Freibäder öffnen endlich ihre Türen!

Lange haben sich Hamburgs Freibäder mit der Eröffnung nun Zeit gelassen. Zu kalt und wechselhaft seien die Temperaturen noch gewesen, so Bäderland. In folgenden Freibädern können Hamburger sich nun endlich am Wochenende eine Abkühlung holen:

Sommerfreibad Kaifu-Bad (bereits geöffnet)

Sommerfreibad Naturpark Stadtparksee (ab Freitag)

Sommerfreibad Billstedt (ab Samstag)

Sommerfreibad Bondenwald (ab Samstag)

Sommerfreibad Finkenwerder (vorerst nur am Samstag und Sonntag)

Das Bille-Bad, Familienbad Rahlstedt, Festland, Holthusenbad, Kaifu-Bad, MidSommerland und Parkbad sind Ganztagesjahresfreibäder und somit das ganze Jahr über geöffnet.

Fahrrad-Sternfahrt am Sonntag

Etwa 16.000 Personen werden am Sonntag zwischen 11.40 Uhr und 16 Uhr an einer Fahrradsternfahrt teilnehmen. Von über 70 Startpunkten im norddeutschen Raum brechen die Teilnehmer am Sonntag zur Hamburger Fahrradsternfahrt in die Hamburger Innenstadt auf.

Die Routen werden von der Polizei begleitet. Sie führen über gesperrte Hauptverkehrsstraßen südlich der Elbe und ein Stück auf der Autobahn 255. Motto: „Mobil ohne Auto“. Ab Wedel fährt auch Verkehrssenator Anjes Tjarks (Grüne) mit.