Ein Tag mit 20 Grad! So wird das Wetter in Hamburg rund um Ostern

In dieser Woche zeigt der Frühling, was er so kann: Mittwoch sind bis zu 20 Grad in Hamburg möglich. Auch die Ostertage werden trocken und sonnig.

Gute Nachrichten für alle Sonnenhungrigen: Mittwoch wird es in Hamburg richtig sommerlich – zumindest bis zum Nachmittag scheint die Sonne bei 20 Grad. „Mittwoch wird der Tag mit den höchsten Temperaturen in dieser Woche“, sagt Julia Schmidt, Diplom-Meteorologin vom Deutschen Wetterdienst, zur MOPO. In der zweiten Tageshälfte wird es dann aber Wolken, Schauer und eventuell auch Gewitter geben.“

Ostereier-Suche: Am Sonntag bleibt es trocken

Und dann wird es auch schon wieder frischer: Donnerstag und Freitag wechseln sich Sonne und Wolken bei nur noch sechs Grad ab. Auch Schauer sind möglich. Doch dafür sollen die Oster-Tage dann wieder freundlicher werden. „Samstag und Sonntag wird sich die Sonne wieder häufiger und länger zeigen“, so Schmidt. „Die Ostereier-Suche wird trocken, bei 15 bis 16 Grad. Montag wird es ähnlich, vielleicht mit einigen Wolken mehr.“

Mit dem Schnee soll es nun vorerst vorbei sein. „Zum Wochenende kann es in Bodennähe aber nachts noch Frost geben“, sagt die Wetter-Expertin. „Empfindliche Pflanzen sollte man lieber reinholen.“