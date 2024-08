Überall in ihrem Körper stecken noch Stahlkugeln aus einer Handgranate. Insgesamt wohl 25 Stück. Genau weiß sie es nicht. Eine in der linken Schulter, eine im linken Knie, eine im Rücken und eine sogar im Herzen. Niemand könnte ihr es verdenken, wenn sie den Menschen, der ihr all diese Wunden zugefügt und so viele Schmerzen bereitet hat, immer noch abgrundtief hassen würde. Auch jetzt noch, nach fast 25 Jahren. Es wäre ihr gutes Recht. Aber Yvonne F. ist alles andere als rachsüchtig und kein Stück verbittert. Ganz im Gegenteil. Während des Interviews in der MOPO-Redaktion strahlt sie übers ganze Gesicht wie ein Honigkuchenpferd. Sie sagt, sie sei glücklich.