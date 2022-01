Das Mehr-drin-Girokonto für Hamburg

Neben Bankleistungen sind Services wie Handyversicherung und Vergünstigungen inklusive

Hamburg und sein Umland haben jede Menge zu bieten, das es zu entdecken gilt. Dabei helfen die HaspaJoker-Girokonten der Hamburger Sparkasse. Denn damit kann an fast jeder Ecke in Hamburg und überall in Deutschland kostenlos Bargeld abgehoben und vom größten Geldautomaten-Netz profitiert werden. „Der HaspaJoker ist mehr als ein Girokonto, denn er bietet vielfältige zusätzliche Leistungen an: vom Türöffnungs-Notdienst zum günstigen Festpreis und den Schlüsselfund-Service über weltweiten Handy-Schutz bis zum Ticket-Shop mit 5 Prozent Rückvergütung sowie Vergünstigungen bei zahlreichen Partnern vor Ort und online“, zählt Marcel Dieckmann, Filialdirektor der Haspa in Altona, Neue Große Bergstraße 9, auf.

Hier ein paar ausgewählte Beispiele: In allen elf Hamburger Filialen von „Mein Friseur Meinecke“ und „HaarKULT“ erhalten HaspaJoker-Kunden 20 Prozent Rabatt auf die Komplettpakete für Damen und Herren. 10 Prozent Rabatt gibt es auf alle Reparaturen und Leistungen beim JUSTCOM Reparaturservice, wenn zum Beispiel Smartphone, Tablet oder Notebook mal kaputt sind oder Zicken machen. Bei Conrad Electronic gibt es online und in der Hamburger Filiale 5 Euro Rabatt bei einem Einkauf ab 25 Euro. Bis zu 40 Prozent Rabatt gibt es auf drei Pflegeprogramme beim Autowaschen mit BEST CARWASH. Die positive Wirkung von Yoga auf Körper und Geist kann mit Lifeful – Live Online Yoga bequem von zu Hause aus erlebt werden. Das Sparen von 25 Prozent auf Einzeltickets und 10er-Karten sorgt für zusätzliche Entspannung.

Details zu diesen und vielen weiteren Angeboten gibt es online auf haspajoker.de. „Noch bequemer und immer aktuell sind alle Vorteile in der kostenlosen HaspaJoker-App zu finden. Damit sind auch viele Online-Coupons und die digitale Kundenkarte immer zur Hand“, empfiehlt Dieckmann.

Außerdem bieten mehr als 220 regionale Einzelhändler und über 1.000 Online-Shops Rückvergütungen über S-Cashback bei Zahlungen mit Girocard oder Kreditkarte der Sparkasse an. Zu den Partnern gehört zum Beispiel Rindchen‘s Weinkontor. Da lohnt sich der Einkauf besonders, denn HaspaJoker-Kunden genießen das Weinpaket „Sterne des Südens“ mit einem Rabatt von 35 Prozent. „Wer mehr wissen möchte und noch kein HaspaJoker-Girokonto hat, schaut einfach online auf haspa.de/joker oder fragt bei uns oder in einer anderen der 100 Haspa-Filialen nach“, rät Dieckmann.