Das „Jupiter“ ist Deutschlands größte innenstädtische Zwischennutzungsfläche für Kreative und Teil des Programms „Frei_Fläche”, das von der Stadt gefördert und von der „Hamburg Kreativ Gesellschaft“ umgesetzt wird. Jean Rehders von der „Kreativ Gesellschaft“ erklärt: „Es ist eine klassische Win-win-Situation. Hamburgs Kreative erhalten Räume in bester Lage, die Eigentümer von Gebäuden wie dem Karstadt-Sports-Haus, die sonst leer stehen würden, decken durch die Fördergelder ihre Betriebskosten. Und die Innenstadt erhält neue Impulse.“ Mit dem Projekt soll dem Innenstadtsterben, das auch in Hamburg grassiert, entgegengewirkt werden.

Freitagabend: Die Türen zum ehemaligen Karstadt-Sports-Gebäude in der Innenstadt (Mönckebergstraße 2-4) stehen offen, von oben dröhnen Bässe. Über mehrere Rolltreppen geht es ins Dachgeschoss – und mitten rein in eine wilde Party. Techno wummert über die Tanzfläche, an der Bar drängt sich junges, buntes Publikum, es wird Tischtennis gespielt, getanzt und gelacht, die Dachterrasse ist voller fröhlicher Menschen, die hoch über den Dächern Hamburgs in die Nacht hinein feiern.

Vivien Malzfeldt (35) und ihr Team von der Hanseatischen Materialverwaltung betreuen die Bar.

Party und Kunst in der City: Das „Jupiter“ belebt die Innenstadt

So gibt es im „Jupiter“ seit 2022 Gastronomie, Kunst, Mode, Angebote für Kinder und Jugendliche – und ganz oben im sechsten Stock die Bar, in der regelmäßig Partys stattfinden. Sie wird betrieben von der Hanseatischen Materialverwaltung (HMV), die eigentlich ein Fundus ist, der ausrangierte Requisiten und Bühnenbilder vermietet. Im April 2023 übernahm sie die Bar – eine große Herausforderung, wie Vivien Malzfeldt (35) zugibt. Die junge Frau gehört zu dem sechsköpfigen HMV-Team, das die Bar betreut.

Der Party-Planet mischt die triste City auf

Jeden Tag legen dort DJs ihre Musik auf, außerdem finden Lesungen statt, es gibt Aufführungen, Tanzveranstaltungen, Kneipenquiz. So vielfältig wie das Angebot ist auch das Publikum: Es gibt Stammgäste, für die die Bar das zweite Wohnzimmer ist, und Reisende, die mit dem Koffer in der Hand hier etwas Zeit verbringen, bevor sie die wenigen Schritte zu den Gleisen des Hauptbahnhofs gehen.

Die Jupiter Rooftop-Bar im ehemaligen Karstadt-Sports-Gebäude. Florian Quandt Die Jupiter Rooftop-Bar im ehemaligen Karstadt-Sports-Gebäude.

Das Prunkstück des Party-Planeten ist die Dachterrasse. Mit einem Bier in der Hand lässt man den Blick schweifen über das Panorama Hamburgs: Kirchtürme, da ist das „Spiegel“-Gebäude, dort die Elbtower-Baustelle, in der Ferne das Planetarium.

Doch Zwischennutzung bleibt Zwischennutzung: Die „Jupiter“-Bar wird zum 31. Dezember wohl schließen müssen, die anderen „Jupiter“-Mieter müssen ebenfalls raus. Die Hanseatische Materialverwaltung denkt schon an die Zukunft: „Wir sehen uns nach neuen Räumen um, in die wir einziehen können. Davon gibt es ja wahnsinnig viele in der Innenstadt“, sagt Vivien Malzfeld. Eine konkrete Idee gebe es auch schon: Das leerstehende „Café Seeterrassen“ in Planten un Blomen. Wird der Party-Planet bald zur Party im Park?