„Das ist ja verrückt“: Barbara Schöneberger spricht über NDR-Sparmaßnahme

Seit etlichen Jahren ist Barbara Schöneberger Co-Moderatorin der beliebten „NDR Talkshow“. In ihrem Podcast offenbart sie nun, wo neuerdings beim NDR gespart wird – und lässt Gast Mike Krüger staunen.

Nicht nur vor der Kamera, sondern auch für ihren Podcast „Mit den Waffeln einer Frau“ plaudert Moderatorin Barbara regelmäßig mit prominenten Gästen über verschiedenste Themen. So kam sie in einer kürzlich erschienenen Podcast-Folge mit Komiker und Schauspieler Mike Krüger (73) auf Arbeitsbedingungen beim Fernsehen zu sprechen.

Schöneberger: Kein Warmwasser mehr in NDR-Garderoben

Entertainer Mike Krüger (Archivbild) picture alliance/dpa/Georg Wendt Entertainer Mike Krüger (Archivbild)

Krüger erzählte dabei von der ZDF-Sendung „Sonnenstich!“, für die er damals um die Welt gereist war. „Damals hatte das ZDF ja auch noch Geld“, so der 73-Jährige. „Das waren wirklich noch andere Zeiten“, erwidert Schöneberger. Danach offenbart sie: „Beim NDR gibt’s jetzt kein warmes Wasser mehr in den Garderoben.“ Sie müsse sich jetzt immer kalt duschen, so die 50-Jährige. „Das ist ja verrückt“, staunt Krüger und verspricht, er wird beim NDR „mal nachhaken“.

NDR bestätigt Sparmaßnahmen

Tatsächlich bestätigt der Sender die Sparmaßnahmen. Auf Anfrage von „Ippen.Media“ erklärt der NDR: „Die Energiesparverordnung (EnSikuMaV) verpflichtet den NDR unter anderem Warmwasser einzusparen.“ Daher seien Ende 2022 im gesamten NDR zentrale und dezentrale Warmwasserbereitungen außer Betrieb genommen worden, um sowohl Energie als auch CO2-Emissionen einzuparen.

„Die Energiesparmaßnahmen werden fortgeschrieben, auch weil das Energieeffizienzgesetz den NDR seit 1.1.2024 zu Einsparungen verpflichtet.“ Allerdings wird betont: „Dort, wo es hygienisch wichtig ist, wie zum Beispiel in der Maske, wurde der Zugang zum Warmwasser belassen.“

Barbara Schöneberger ist seit 2008 Co-Gastgeberin der „NDR Talk Show“. Sie bildet mit Hubertus Meyer-Burckhardt eines der beiden Moderatoren-Teams der beliebten Talkshow. (mp)