Das ist Hamburgs beste Handwerkerin

Die Hamburger Sparkasse und die Handwerkskammer Hamburg haben auch in diesem Jahr wieder die beliebtesten Handwerkerinnen und Handwerker der Stadt geehrt. Im Mittelpunkt der Gala am Donnerstagabend im Saal der Großen Handwerkskammer stand dabei eine junge Raumausstatterin, die eindrucksvoll unter Beweis stellt, wie viel Kreativität und handwerkliches Geschick in ihrem Berufsfeld stecken. Gekürt wurde auch der beste Handwerksbetrieb des Jahres, der ordentlich auf die Tasten haut. Und: Zum ersten Mal wurde ein Ehrenpreis für das Lebenswerk vergeben.



Der Titel „Handwerkerin des Jahres“ geht 2024 an Anna-Lena Nissen. Sie ist Hamburgs jüngste selbstständige Raumausstatter-Meisterin. Die 29-Jährige übernahm im August 2021 die Werkstatt Sprungfeder an der Bebelallee (Alsterdorf). Anna-Lena Nissen und ihre mittlerweile fünf Mitarbeiter beraten und verkaufen, polstern Sessel, reinigen Teppiche, tapezieren, verlegen Böden, dekorieren Fenster und reparieren, wenn ein Stuhl noch zu retten ist.

„Wir leben leider in einer Wegwerfgesellschaft“, beklagt die Selfmade-Unternehmerin. „Ich repariere lieber, statt wegzuwerfen, dass ist ressourcenschonender.“ Außerdem bildet sie aus und gibt Schülern die Möglichkeit, durch Praktika Einblicke in den Berufszweig zu bekommen, „um sie für das Handwerk zu motivieren und zu inspirieren“, so Nissen.

50 Jahre Heizungsbauer – im selben Betrieb

Den Preis „Handwerksbetrieb des Jahres“ gewinnt die Klangmanufaktur in Hammerbrook. Inhaber Oliver Greinus hat den Betrieb im Jahre 2015 gegründet und beschäftigt mittlerweile 20 Mitarbeiter, davon vier Auszubildende. Seine Motivation ist nicht betriebswirtschaftlicher Gewinn, sondern der Wunsch, Flügel so präzise und hochwertig zu restaurieren, dass sie besser sind als zuvor.

Inhaber Oliver Greinus (vorne) in seiner Klangmanufaktur HASPA/ROMANUS FUHRMANN Inhaber Oliver Greinus (vorne) in seiner Klangmanufaktur

Von der Lehre bis zum letzten Arbeitstag im selben Betrieb. Diese Leistung schaffen wohl nur wenige. Reinhard Wilde wurde dafür für sein Lebenswerk geehrt: Bis zum 30. Mai 2024 hat er 50 Jahre als Heizungsbauer bei der Firma Jürgen Gercke GmbH in Iserbrook gearbeitet. „Sein Ausscheiden reißt ein Riesenloch in unseren Betrieb“, sagte seine ehemalige Chefin Tanja Gercke.

Von Kunden gewählt: Preis für beste Handwerker Hamburgs

Als Gastredner der Veranstaltung gratulierte Finanzsenator Dr. Andreas Dressel (SPD) den Gewinnern. Er hofft, „dass Sie mit Ihrer Arbeit auch besonders auch junge Menschen und potenzielle Nachwuchskräfte für das Handwerk begeistern und sie inspirieren können“.

Die von der Haspa und der Handwerkskammer Hamburg verliehenen Preise zeichnen seit über einem Jahrzehnt herausragende Leistungen im Handwerk aus. Sie werden von zufriedenen Kund:innen vorgeschlagen und dann in einem Voting gewählt. Eine Jury prüft begleitend die handwerkliche und betriebliche Qualität. „Das Handwerk ist so vielseitig wie die Welt um uns herum und hält das Land am Laufen. Dem Handwerk kommt eine zentrale Rolle als guter Arbeitgeber, exzellenter Ausbilder und verlässlicher Nahversorger zu“, würdigte Haspa-Vorstandssprecher Dr. Harald Vogelsang die Leistung aller Nominierten.