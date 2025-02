Der Louis-Braille-Platz vor der U3-Haltestelle Hamburger Straße ist umgeben von kleinen Geschäften, in direkter Nähe zu einer sechsspurigen Hauptstraße ist er jedoch kein Ort, an dem man sich gern länger aufhält. Deshalb sollte nach jahrelanger Planung im August ein kompletter Umbau starten – bis die neue Deutschland-Koalition aus SPD, CDU und FDP im Bezirk Nord kürzlich überraschend ankündigte, die Pläne doch noch mal auf den Prüfstand zu stellen. Am Donnerstagabend ging es im Stadtentwicklungsausschuss jetzt hoch her – von Arbeitsverweigerung war die Rede. Wie es jetzt weitergeht.