Am Wochenende wird‘s heiß in Hamburg. Bei Temperaturen bis zu 30 Grad werden einige ganz schön ins Schwitzen kommen. Doch Abkühlung kommt von oben: Es soll auch regnen. Rausgehen oder lieber drinnen bleiben? Die MOPO gibt Tipps für jede Wetterlage.

Zehn Jahre „Millerntor Gallery“

Es ist mal wieder Zeit für die „Millerntor Gallery“! Noch bis Sonntag steigt das Kunst-, Musik- und Kulturfestival im Millerntorstadion auf dem Harald-Stender-Platz 1 (St. Pauli) zum zehnten Mal. Das Motto der Jubiläumsveranstaltung: „Fluxus – together we flow“. Ineinander fließende Kunst mit dem Leben, zerfließende Grenzen von Genres und Kunstformen und und und …

Für musikalische Unterhaltung ist ebenfalls gesorgt. Die Konzerte kosten zehn Euro, ein Tages-Ticket liegt bei 19 Euro und ein Festival-Ticket für alle Tage kostet 45 Euro. Die Ausstellung befindet sich drinnen und draußen – bei Regen bleibt man also trocken! Initiiert wird das bunte Festival von Viva con Agua und dem FC St. Pauli. Öffnungszeiten: Samstag 11 bis 24 Uhr und Sonntag 11 bis 19 Uhr.

Bei der „Millerntor Gallery“ gibt es jedoch Menge verrückte Kunst zu entdecken. (Archivfoto) picture alliance/dpa/Ulrich Perrey Bei der „Millerntor Gallery“ gibt es jedoch Menge verrückte Kunst zu entdecken (Archivfoto).

Komm rum! Bernstorffstraßenfest 2022

Flohmarkt, Essen, Trinken, Spaß für die Kleinen und jede Menge Musik: Am Samstag findet wieder das bekannte Bernstorffstraßenfest statt. Los geht es ab 10 Uhr in der Bernstorffstraße (Altona-Altstadt/St. Pauli).

Es gibt eine große Bühne vor der „BernsteinBar“ mit Live-Bands und DJs und eine kleine Bühne vor der Schule. Künstler wie DJ Vito, Nico Suave, DJ Ben Kenobi und viele mehr werden das Straßenfest mit HipHop-Bässen begleiten.

Was für Biker: die Harley Days

Nach zwei Jahren Pause sind die Hamburger Harley Days zurück. Von Freitag bis Sonntag wird ordentlich Gas gegeben. Neben ausgefallenen Harley-Modellen, kulinarischen Angeboten sowie der großen Parade wird es auch in diesem Jahr wieder Live-Musik geben. Das Publikum kann sich unter anderem auf 5th Avenue, The Sinners und die Rockhouse Brothers freuen. Außerdem gibt‘s mehrmals täglich eine Stuntshow. Am Sonntag findet die legendäre Parade entlang des Hamburger Hafens statt.

Treffpunkt: Großmarkt Hamburg (Auf der Brandshofer Schleuse 4 in Hammerbrook), Samstag von 11 bis 0 Uhr und Sonntag von 10 bis 18 Uhr.

Ein Teilnehmer der Hamburg Harley Days fährt zum Abschluss der Veranstaltung mit ihrem Motorräd in einer großen Parade durch die Hansestadt. (Archivfoto) picture alliance/dpa | Axel Heimken Höhepunkt der Hamburg Harley Days: die große Parade zum Abschluss (Archivfoto)

Kulturflohmarkt am Museum der Arbeit

Am Samstag findet rund ums Museum der Arbeit (Wiesendamm 3 in Barmbek-Nord) ein bunter Flohmarkt statt. Eine Mischung aus Trödel, Second-Hand und Hausrat sucht neue Besitzer. Los geht es morgens um 9 Uhr und vorbei ist es um 16 Uhr. Der Eintritt ist kostenlos.

Kiez-Flohmarkt auf dem Hein-Köllisch-Platz

Schnäppchenjäger können am Samstag zwischen 10 und 16 Uhr auf dem Hein-Köllisch-Platz (St. Pauli) nach Herzenslust in Bergen von Kleidung, Büchern, Spielzeug oder Vinylplatten stöbern.

Kunst im Cruise Center Altona – das kreative Festival

Auf insgesamt 1500 Quadratmetern heißt es am Samstag im Cruise Center wieder: „Hamburg zeigt Kunst“. Mehr als 100 Künstler aus aller Welt präsentieren hier ihre Werke. Für Kinder werden Workshops angeboten, es gibt viele gastronomische Angebote – hier ist für jeden etwas dabei. Wenn‘s regnet – kein Problem: Ein Großteil der Veranstaltungen findet in der Halle statt.

Das Hamburg Cruise Center Altona in Hamburg. (Archivfoto) picture alliance / dpa | Lukas Schulze Im Cruise Center Altona dreht sich diesen Samstag alles um Kunst (Archivfoto).

Der Eintritt für Erwachsene liegt bei zehn Euro, Kinder unter zwölf kommen kostenlos rein. Das Cruise Center Altona befindet sich direkt am Fähranleger in der Van-der-Smissen-Straße 5. Los geht‘s um 10 Uhr (bis 19 Uhr).

Techno und Tanz beim „Block Party Open Air“

Das „Block Party Open Air“ eröffnet die Sommersaison. Los geht es am Samstag um 14 Uhr, gefeiert wird bis 23 Uhr. Wo? Nobistor 10 auf St. Pauli, unter freiem Himmel.

Stöbern „Antique & Design-Flohmarkt“ in den Colonnaden

In den Colonnaden erstreckt sich der Antik-, Design- und Kunsthandwerkermarkt mit einem breiten Angebot von Kostbarkeiten und Raritäten. Der Markt beginnt am Neuen Jungfernstieg und zieht sich bis zur Esplanade. Los geht es mit der Stöberei um 9 Uhr, vorbei ist es um 16 Uhr.

Spaziergangs-Bingo durch Eimsbüttel

Lust auf einen etwas anderen Spaziergang? Am Sonntag um 14 Uhr geht es los in der Bismarckstraße 46 (Eimsbüttel). Dort werden Stifte und Bingo-Zettel verteilt und dann spaziert die Gruppe durch Eimsbüttel. Mit ein bisschen Glück entdecken die Teilnehmer, was auf dem Bingo-Zettel steht.

Wie beim klassischen Bingo winken den Gewinnern kleine und große Preise. Die Tour soll bis 16 Uhr dauern.

Für den guten Zweck: Die lange Nacht des Yoga

Die perfekte Veranstaltung bei Regenwetter: „Yoga für alle“ bietet die „Lange Nacht des Yoga“ am Samstag, 25. Juni, von 17 bis 23 Uhr. Insgesamt 18 Yogastudios in Hamburg öffnen ihre Türen. Mitmachen können alle, die immer schon mal Yoga ausprobieren, einen neuen Stil kennenlernen und die Wirkung des Yoga spüren wollen.

Am Wochenende findet mal wieder die „Lange Nacht des Yoga“ statt. Vorstand Yoga für alle e.V. Am Samstag findet die „Lange Nacht des Yoga“ statt.

Und das Ganze ist auch noch für den guten Zweck: Seit der Gründung hat der Verein 5300 Stunden soziales Yoga ermöglicht, unter anderem für Menschen mit Depressionen oder Essstörungen, im Strafvollzug, für Menschen in Altersarmut und für Kinder in sozialen Brennpunkten.

Das Ticket für alle Studios kostet 30 Euro und ist entweder am Empfang oder hier erhältlich.