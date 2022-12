Mit dem September endet so langsam der Sommer. Bei angenehmen 23 Grad und Sonnenschein lassen sich am ersten Wochenende des Monats Ausflüge und Events aber noch gut genießen. Doch was ist los in unserer Stadt? Hier kommen die Wochenend-Tipps der MOPO.

Feiern wie die Bayern – auf dem Langenhorner Oktoberfest

Das 30. Langenhorner Oktoberfest startet am 2. September offiziell um 19 Uhr mit einem besonderen Höhepunkt: Kultsänger Lotto King Karl übernimmt den Fassanstich. Drei Tage feiern wie die Bayern – und das sogar günstiger. Statt 12,60 wie auf der Wiesn in München kostet eine Maß hier 9 Euro. Das älteste Oktoberfest in der Hansestadt findet im Langenhorner Einkaufszentrum LaHoMa (Langenhorner Markt 12) statt, geht bis Sonntag und kostet keinen Eintritt. Am besten zu erreichen mit der U1 bis Langenhorner Markt.

Wordwide Literatur auf der Indiecon

Das Independent Publishing Festival Indiecon findet dieses Wochenende von ab 15 Uhr in der Factory Hammerbrooklyn statt. Über drei Tage hinweg stellen sich hier 100 Indie-Verlage vor. Zum 9. Mal präsentieren sich Verlage und Publisher aus insgesamt 19 Ländern. Die Anmeldung ist kostenfrei und kann ganz einfach auf der Website getätigt werden. Zur Factory Hammerbrooklyn (Stadtdeich 2-4) in Hammerbrook kommt man am besten mit der U1 bis zur Haltestelle Meßberg. Öffnungszeiten: Freitag 15 bis 18 Uhr, Samstag und Sonntag 11 bis 18 Uhr.

48 Stunden Musik und Kultur in Jenfeld

Musikmachende jeder Kultur, aller Genres, Professionalisierungs- und Altersstufen bespielen 48 Stunden lang ihre Nachbarschaft. Das Musikfestival in Jenfeld findet das ganze Wochenende an 16 verschiedenen Orten mit insgesamt 40 Konzerten statt. Der Eintritt ist frei und Beginn ist am Freitag um 18 Uhr mit der Festivaleröffnung an der Haspa-Filiale Bei den Höfen 82 (Jenfeld). Das Festival geht bis in die späten Abendstunden. Am besten fährt man mit der Buslinie X35 bis Jenfeld-Zentrum. Die Sause endet am Sonntag. Das komplette Programm gibt es hier.

Kultur, Gastronomie und Unterhaltung auf dem Winterhuder Stadtfest

Endlich wieder Winterhuder Stadtfest! Am Samstag und Sonntag (je 9 bis 23 Uhr) findet im Bereich Mühlenkamp und Gertigstraße ein breites Angebot aus ansässiger Kultur, Gastronomie und Unterhaltung statt. Außerdem gibt es in der Schinkel- und Preystraße am Samstag und Sonntag einen Flohmarkt (9 bis 17 Uhr). Ebenfalls steigt das Schinkelplatzfest (Samstag und Sonntag 10 bis 18 Uhr) mit einem Angebot für Familien und Kinder. Einfach mit Buslinie 17 bis zur Haltestelle Gertigstraße.

Naturverbunden feiern auf dem Waldfestival

Der Heilgarten im Altonaer Volkspark lädt Interessierte jeden Alters am 3. September von 13.30 bis 23 Uhr zum Waldfestival („Naturverbunden feiern“) ein, um vor allem das Projekt bekannt zu machen und Spenden für den weiteren Aufbau zu sammeln. Der Eintritt ist frei. Mit einem Kräuter-Buffet, vielen Schnupper-Angeboten und dem Auftritt eines Jugendorchesters aus Kuba ist Familienspaß in der Natur garantiert. Ort: August-Kirch-Straße 55 (Bahrenfeld), an der Schranke. Am besten erreichbar vom Bahnhof Altona aus mit der Buslinie 288 bis Pflegezentrum Lutherpark.

Banksy-Ausstellung in der Innenstadt – Karten zu gewinnen!

Der geheimnisvolle Straßenkünstler Banksy – im ehemaligen Galeria Kaufhof in der Mönckebergstraße 3 ist noch bis zum 3. Oktober die Ausstellung „The Mystery of Bansky – A Genius Mind“ zu sehen. Öffnungszeiten: Montag bis Sonntag ab 10 Uhr, Montag, Dienstag, Mittwoch und Sonntag bis 18 Uhr, Donnerstag, Freitag und Samstag bis 20 Uhr. Eintritt Erwachsene: 18 bis 22 Euro. Wir verlosen 3 x 2 Tickets! Um am Gewinnspiel teilzunehmen, einfach diese Frage beantworten: Wo findet die Banksy-Ausstellung statt? Die Antwort bis Freitag 13 Uhr per E-Mail an gewinn@mopo.de schicken, Stichwort: Banksy. Kontaktdaten und Adresse bitte nicht vergessen.

Von Club zu Club auf dem „Electronic Red Lights Festival“

Am Samstag startet um 15 Uhr das „Electronic Red Lights Festival 2022“ auf der Reeperbahn (St. Pauli) auf dem Spielbudenplatz – kostenlos unter freiem Himmel und dann kostenpflichtig in den Clubs. Ab 23 Uhr wird im Bahnhof Pauli, Ballsaal, Häkken, Club 25, Dot Club Hamburg, Frau Holle und Mojo Club Jazz Café bis in die Morgenstunden drinnen weitergefeiert. 20,95 kostet das eine Ticket für alle Locations. Einfach mit der U3 oder dem Bus (zum Beispiel der 17, 16 oder 112) bis zur Haltestelle St. Pauli oder der S1 oder S3 bis zur Haltestelle Reeperbahn.

Happy Birthday Landgang: Eine Brauerei feiert Geburtstag

Hamburgs Landgang-Brauerei feiert am Samstag ab 12 Uhr im Beerenweg 12 (Bahrenfeld) mit Pommes, Bier und Live-Musik seinen Geburtstag. Für die kleinen Gäste werden Hüpfburgen und Kinderschminken angeboten. Um 13 Uhr startet der Fassanstich vom Chefbrauer Sascha Bruns. Das Bier aus dem ersten Zwickel-Fass geht aufs Haus. Das Brauereifest mit Beachclub und Festzelt kostet keinen Eintritt und geht bis Mitternacht. Am besten kommt man mit der Buslinie 3 bis zur Haltestelle Bornkampsweg dorthin.

Spiel, Spaß und Sport auf dem Active City Festival

Im Wilhelmsburger Inselpark (Am Inselpark) kann man sich diesen Samstag so richtig auspowern. Mit der S3 bis zur Haltestelle Wilhemsburg kommt man am besten hin. Sportarten wie Jugger, Bujinkan oder Roundnet können auf dem Active City Festival getestet werden. Es präsentieren sich viele Sportvereine mit den unterschiedlichsten Sportarten. Die Hamburg Towers richten ein 3×3 Turnier für Damen, Herren, Mixed sowie in den Altersklassen U14, U16 und U18 für Mädchen und Jungen aus.

Von Speedklettern bis Skateboarding hier ist alles dabei. Auf der großen Festival-Bühne gibt es Live-Musik mit Kristina Quarter und der Band Knete. Dazu viele Talks und Sportdemonstrationen sowie die Siegerehrungen. Das Festival beginnt um 10 und geht bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei.

30 Jahre Geburtshaus Altona

Am Sonntag von 12 bis 16 Uhr findet das Sommerfest im Geburtshaus Altona statt. Zur Feier des Tages werden die Türen geöffnet und es dürfen die neugestalteten Räumlichkeiten bestaunt werden. Im Innenhof und auf dem Ottensener Marktplatz gibt es Kinderspaß, Fach- und Flohmarkt, Kaffee und Kuchen und Informationsstände. Adresse: Am Felde 2 (Ottensen), am besten erreichbar mit S1, S3, oder S31 bis Bahnhof Altona.