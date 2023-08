Ein rauschenderes Fest kann man sich gar nicht vorstellen: Der diesjährige Christopher Street Day (CSD) ist für gleich zwei Paare in Hamburg zu einem ganz besonderen Tag geworden. Sie gaben sich das Ja-Wort – und tausende, bunt gekleidete Menschen jubelten ihnen zu..

Ein rauschenderes Fest kann man sich gar nicht vorstellen: Der diesjährige Christopher Street Day (CSD) ist für gleich zwei Paare in Hamburg zu einem ganz besonderen Tag geworden. Sie gaben sich das Ja-Wort – und tausende, bunt gekleidete Menschen jubelten ihnen zu.

Pastorin Angelika Gogolin klettert die Treppe des Trucks Nummer 28 auf dem Christopher Street Day nach oben. Es ist der Wagen der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland. Heute ist er nicht nur eine rollende Partyzone. Er ist zugleich Hochzeitskapelle. Und vorne am Altar beziehungsweise an der Lautsprecherbox steht das glückliche Brautpaar – Torsten und Thomas aus Barmbek.

Ja-Wort auf dem CSD: Pastorin traut zwei Paare in Hamburg

Die beiden in Leder gekleideten Männer sind aufgeregt. Zwar sind sie schon seit 13 Jahren ein Paar und seit sechs Jahren standesamtlich verheiratet. Doch heute wollen sie ihre Liebe auch vor Gott offiziell machen – bei der ersten kirchlichen Trauung auf einem CSD-Truck in Deutschland!

Sie gaben sich das Ja-Wort: Lion (22) und Michelle (19) aus Ahrensburg mit Pastorin Angelika Gogolin. Marius Röer Sie gaben sich das Ja-Wort: Lion (22) und Michelle (19) aus Ahrensburg mit Pastorin Angelika Gogolin.

Pastorin Angelika Gogolin hat sich eine bunte Regenbogen-Schärpe über den schwarzen Talar gelegt. Die 47-Jährige, die früher viele Jahre in einer Gemeinde gearbeitet hat, ist heute für die evangelische Agentur „st. moment“ tätig, einer gemeindeunabhängigen Agentur, die zur Kirche gehört und Trauungen, Taufen und Bestattungen an ungewöhnlichen Orten durchführt.

Außerdem ist die Agentur auf queere Hochzeiten spezialisiert. „Wir stehen für den Wandel der Kirche“, erklärt Gogolin. Die Kirche müsse zu den Menschen kommen, nicht die Menschen zur Kirche. Vor allem will „st. moment“ Barrieren aufheben und für Menschen da sein, die mit Barrieren zu kämpfen haben.

Michelle aus Ahrensburg heiratet ihre große Liebe – einen Transmann

Dazu gehören auch Lion (22) und Michelle (19) aus Ahrensburg, die Pastorin Gogolin am Morgen vor der Kunsthalle getraut hat. Lion hieß vor sieben Jahren noch anders. Er war als Mädchen geboren worden – in einem falschen Körper, wie er sagt. „Ich hab schon als Kind immer nur mit den Jungs gespielt und wollte einer der ,wilden Kerle‘ aus dem Bilderbuch sein“, erzählt der junge Konditor.

2016 machte er ernst und begab sich auf den mühsamen Weg zum anderen Geschlecht. Michelle lernte er vor zwei Jahren kennen. Sie war schon zuvor mit einem Transmann zusammen und besaß Erfahrung. „Meine Eltern haben mich so erzogen, dass jeder Mensch ist, wie er ist, und die Liebe hinfällt, wo sie hingehört“, erzählt die Braut strahlend. Für die angehende Sozialpädagogische Assistentin war es wichtig, Gottes Segen zu bekommen. Deshalb die kirchliche Trauung. Die standesamtliche Hochzeit soll nächstes Jahr stattfinden. Und auch die Familienplanung steht schon fest: „Wir wollen auf jeden Fall Kinder. Dafür lassen wir Eizellen von Lion entnehmen und befruchten, die mir dann eingesetzt werden. Ich trage unser gemeinsames Kind dann aus“, sagt Michelle.

Offenheit und Toleranz: Evangelische Kirche setzt auf dem Christopher Street Day ein Zeichen

Auch Torsten und Thomas ist die kirchliche Trauung wichtig. „Wir haben das Gefühl, dass es gerade einen gesellschaftlichen Rückschritt gibt. In den USA, Polen, Italien, der Türkei – überall werden die Rechte von Schwulen und Lesben beschnitten“, sagt Torsten. Auch in Deutschland nehme die Gewalt gegenüber der LGBTQ-Gemeinde zu. „Wir wollen heute ein Statement setzen und sichtbar machen, dass es ganz normal ist, als schwules Paar zu heiraten.“

Das könnte Sie auch interessieren: Wirbel um CDU-Teilnahme am CSD

Thomas ergänzt: „Für mich ist es wichtig zu zeigen, dass die Kirche hinter uns steht.“ Lange Jahre habe er mit der Kirche nichts mehr zu tun gehabt. Doch seit Hamburgs Bischöfin Maria Jepsen sich 2010 für die Schwulenverfolgung durch die christlichen Kirchen entschuldigte, beobachte er eine Veränderung bei der Kirche. „Das ist eine gute Entwicklung“, sagt der Chemie-Kaufmann. Es hole Menschen zurück und gebe vielen einen neuen Halt.

Dann geht sein Blick nach vorne, wo der Kirchen-Truck die Mönckebergstraße erreicht. Auf Höhe von St. Petri beginnen die Glocken zu läuten – extra für Thomas und Torsten. „Das ist wirklich ein Gänsehautfeeling“, sagt Torsten. Und als Pastorin Goglin die beiden übers Mikrofon fragt, ob sie sich lieben und halten wollen, so lange sie leben, antworten einer nach dem anderen so laut, dass hunderte von CSD-Besucher:innen es deutlich hören können: „Ja, ich will!“