Die Dichte an Fitnessstudios ist in keinem anderen Bundesland so hoch wie in Hamburg: 16,5 Anlage pro 100.000 Einwohner. Damit Sie bei all den Studios nicht den Überblick verlieren gibt es hier den großen MOPO-Vergleich der wichtigsten Studios und Ketten – jeweils mit einer Einordnung von Fitnesscoach Pere Jacobs, wen man dort trifft und für wen das geeignet ist.