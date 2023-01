Diese Idee sagt vielen Schichtarbeiter:innen und Späteinkäufer:innen zu: Ein Supermarkt, der sieben Tage die Woche 24 Stunden lang geöffnet hat – auch sonntags. Im Januar ging der Bergedorfer Reshad Parwani mit seinem Laden an den Start. Drei Monate später schieben ihm Hamburgs Ämter einen Riegel vor. Der Hamburger ist verärgert.



„Das Gewerbeamt hat mich angerufen und mich aufgefordert, meinen Laden sonntags zu schließen“, so Parwani gegenüber der MOPO. Der Betreiber ist sauer, denn der Sonntag war sein umsatzstärkster Tag. „Ich hatte sonntags so viele Kund:innen, die in Schichten arbeiten, wie zum Beispiel Polizist:innen. Die waren so dankbar, dass sie in meinem Laden einkaufen können“, sagt Parwani.