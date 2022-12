Zwei neue Impfzentren sind ab dem 1. Mai für Hamburg geplant. Eines der Impfzentren soll im Terminal Tango am Flughafen entstehen, ein weiteres ist im Einkaufszentrum Harburg Arcaden vorgesehen. Dies geht aus einer öffentlichen Ausschreibung der Finanzbehörde hervor. Das Impfzentrum soll zunächst bis zum Ende des Jahres betrieben werden.

Hamburg ändert ab Mai erneut seine Impfstrategie, denn die bisherigen Verträge für die städtischen Impfstellen und Teams laufen Ende April aus. Die MOPO erklärt, was die Sozialbehörde jetzt plant.

Impfzentren für Hamburg: So viele Impfungen sollen möglich sein

An den jeweiligen Standorten sollen pro Woche rund 1.000 Menschen geimpft werden können – bei steigender Nachfrage wären bis zu 12.500 Impfungen möglich. Neben dieser Ausschreibung soll es auch neue Verträge für mobile Impfteams geben.

Allerdings werden wohl nicht mehr so viele Teams in der Stadt unterwegs sein wie bisher. Etwa 700 Impfungen pro Woche sind laut Sozialbehörde geplant. Bei Bedarf können die Kapazitäten verzehnfacht werden. Auch in den Kliniken wird die Impfkampagne weiter fortgesetzt.

Nachfrage nach Impfungen geht zurück

Warum entscheidet sich die Stadt für diesen Schritt? Die Sozialbehörde verweist darauf, dass die Gesundheitsministerkonferenz eine Verlängerung der öffentlichen Impfkampagne bis Ende 2022 beschlossen hat. Als Gründe für die Umstrukturierung nennt sie unter anderem die „bereits erreichten hohen Impfquoten“ und die „Nachfrageentwicklung“.

Aufgrund dessen würden nun „an die Nachfrage angepasste, kleinere, flexiblere öffentlichen Impfinfrastrukturlösung erforderlich“. Weiterhin sollen die öffentlichen Impfangebote das Regelsystem – also die Impfungen in Praxen und bei Betriebsärzten – nur ergänzen.

Wer bewirbt sich auf die Ausschreibungen?

Hamburgs großes Impfzentrum in den Messehallen war Ende August 2021 geschlossen worden. Es wurde damals von der Kassenärztlichen Vereinigung (KV), der Plattform Online Marketing Rockstars und dem Pharmaunternehmen Alanta Health Group aufgebaut.

„Die KV Hamburg wird sich nicht als Betreiber dieser Impfzentren bewerben“, sagte Sprecher Jochen Kriens am Freitag auf MOPO-Anfrage. Das Betreiben von Impfzentren gehöre auch nicht zu den originären Aufgaben einer Kassenärztlichen Vereinigung. „Mit über 1200 Praxen, die sich in Hamburg an der Impfkampagne beteiligen, stellen zudem die Vertragsärztinnen und Vertragsärzte ein engmaschiges wohnortnahes Versorgungsnetz zur Verfügung.“

Für die Organisation der mobilen Impfteams in Hamburg ist bislang zum Großteil das Deutsche Rote Kreuz (DRK) zuständig. Hier stellt eine Planungsgruppe gerade die „erforderlichen Angaben für die Ausschreibung zusammen“, sagte Jan Reichert, Geschäftsführer des DRK-Ambulanzdienst. „Außerdem suchen wir für die Kolleginnen und Kollegen aus den Corona-Teams nach weiteren Beschäftigungsperspektiven innerhalb unserer Verbände.“