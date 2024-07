Darum steigen die Preise für Wohnungen jetzt wieder – so ist die Lage in Hamburg

Hamburg gehört seit Jahren zu den teuersten Städten Deutschlands. Neue Zahlen zeigen jetzt, wie die Hansestadt im bundesweiten Vergleich dasteht und wie sich der Markt für Eigentumswohnungen aktuell entwickelt.

Spazierengehen an der Elbe, Bootstouren auf der Alster, Picknicken im Stadtpark: Hamburg hat jede Menge zu bieten. Doch in der Hansestadt zu wohnen ist nicht nur schön, sondern auch teuer, und es wird immer schlimmer, wie eine Auswertung der Immobilienplattform „Immowelt“ zeigt.

Hamburg bleibt hinter München die zweitteuerste Stadt Deutschlands. Das dürfte sich so schnell nicht ändern, denn die Immobilienpreise stiegen zuletzt wieder um 2,1 Prozent an. Mittlerweile müssen im Durchschnitt 5904 Euro pro Quadratmeter für eine Wohnung gezahlt werden.

Immobilienpreise steigen in den meisten Großstädten

Hamburg ist kein Einzelfall. In neun von 15 Städten mit mehr als 500.000 Einwohnern stiegen die Immobilienpreise in den vergangenen Monaten. Die größte Steigerung war in Hannover (+3,1) zu sehen. Insgesamt liegt der deutsche Durchschnittspreis leicht über dem Vorjahresniveau.

Nach zwei Jahren im Krisenmodus stabilisiere sich die Immobilienlage langsam wieder. „Hauptgrund dafür ist, dass Finanzierungen leichter zu stemmen sind als im vergangenen Jahr“, sagt „Immowelt“-Geschäftsführer Piet Derriks. „Wir gehen davon aus, dass sich die Preise auch im weiteren Jahresverlauf nach oben entwickeln.“

In einzelnen Städten gehen die Kaufpreise zurück

Doch nicht überall wird Wohnen immer teurer. In einzelnen Städten ist die Preisentwicklung rückläufig. So sind Immobilien in Berlin mittlerweile wieder 0,2 Prozent günstiger. In Dortmund wurde mit einem Minus von 3,7 Prozent die größte Preissenkung festgestellt.

Grundlage für die Auswertung waren inserierte Wohnungen auf „Immowelt.“ (mp)