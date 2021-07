Daniel Radcliffe packt aus: „Harry Potter hat mich zum Alkoholiker gemacht“

London –

Als Harry Potter wurde Schauspieler Daniel Radcliffe (30) zum Leinwand-Held einer ganzen Generation – mit gerade einmal elf Jahren war er auf einen Schlag weltberühmt. Doch der frühe Ruhm hatte auch seinen Preis: Der 30-Jährige offenbarte nun in einem Interview, dass ihn der Druck und die Berühmtheit in die Alkoholsucht getrieben haben.

„Kevin – Allein zu Haus“-Star Macaulay Culkin (39), Schauspielerin Lindsay Lohan (33) oder Popsänger Aaron Carter (32): Sie alle machte ihr früher Ruhm als Kinderstar krank . Drogen-, und Alkoholabstürze standen bei ihnen regelmäßig auf dem Programm – und damit auch in den Schlagzeilen.

Beim ersten „Harry Potter“-Film war Radcliffe erst elf Jahre alt

Auch Daniel Radcliffe wurde unter den Augen der Weltöffentlichkeit vom Teenie zum erwachsenen Mann. Als er 2001 zum ersten Mal den berühmtesten Zauberlehrling der Welt in „Harry Potter und der Stein der Weisen“ spielte, war er erst elf Jahre alt.

Als Zauberschüler Harry Potter wurde Daniel Radcliffe weltberühmt. Imago Images Foto:

In einem Interview mit der Funke-Mediengruppe offenbarte er nun, dass er unter dem Druck der Berühmtheit stark gelitten habe. Radcliffe: „Das hat mich letztlich zum Alkoholiker gemacht.“ Er könne heute noch Filmszenen nennen, bei denen nichts mehr ging und er „total weggeschossen“ gewesen sei. „Zwei tote Augen – nichts dahinter“, so Radcliffe.

Daniel Radcliffe ist seit mehreren Jahren trocken

So sei er in die Alkoholsucht geschlittert und habe irgendwann gemerkt, dass er „ohne Sprit im Blut keinen Spaß mehr am Leben“ hatte. Dies sei das „Alarmsignal“ für ihn gewesen.

Mittlerweile hat Radcliffe sein Problem in den Griff bekommen, ist seit mehreren Jahren trocken – und somit der Schublade „gefallener Kinderstar“ gerade so entkommen.

Das hier könnte Sie auch interessieren:Wegen „Harry Potter“-Ausfall: Darstellerin arbeitet jetzt im Seniorenheim

Und auch ansonsten sieht es für den Briten mittlerweile ziemlich rosig aus – zumindest finanziell. So habe er durch „Harry Potter“ bereits jetzt ausgesorgt – und das für immer: „In diesem Leben muss ich mir tatsächlich keine finanziellen Sorgen mehr machen“, so Radcliffe. Dadurch sei er beruflich unabhängig und könne einfach die Rollen spielen, die ihm gefallen.

Radcliffe war zuletzt öfter in eher unbekannten Independent-Filmen und auf der Theaterbühne zu sehen. (alp)