Eins der häufigsten Probleme in Mietwohnungen ist Schimmel. Wie sehr würden sich Wohnungsunternehmen wünschen, in die Buden ihrer Mieter gucken zu können, um ihnen falsches Lüftungs- und Heizverhalten nachzuweisen. Mit den neuen Rauchmeldern, die das Wohnungsunternehmen Vonovia nun installieren will, wäre das möglich. Denn sie erheben alle paar Minuten Werte wie Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Mieterverbände laufen Sturm dagegen und fürchten, dass die Mieter ausspioniert werden.