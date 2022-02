Wochenlange Fahrbahnsperrung in Bahrenfeld

In der Von-Sauer-Straße in Bahrenfeld kommt es ab dem kommenden Montag zu einer Verkehrseinschränkung. Wegen Arbeiten an Abwasser-Anschlüssen wird eine Fahrbahn gesperrt.

Das teilte das Bezirksamt Altona mit. Ab 7 Uhr morgens am Montag, den 14. Februar, bis voraussichtlich Freitag, den 25. März um 15 Uhr, soll die Von-Sauer-Straße von der Sperrung beeinträchtigt sein, heißt es.

Wegen Abwasser-Hausanschlüssen: Fahrbahnsperrung in Bahrenfeld

Auf dem Abschnitt zwischen der Bahrenfelder Chaussee und der Straußstraße wird der rechte Fahrstreifen stadtauswärts gesperrt.

Radfahrende und Fußgänger:innen werden daher auf die andere Straßenseite geführt. Die Herstellung von Abwasser-Hausanschlüssen ist der Grund für die Sperrung.