In Hamburg haben die Sommerferien begonnen, jetzt ist Entspannung angesagt. Einen Gang runterschalten, die Seele baumeln lassen – bis Ende August ist Urlaubszeit. Und sechs Wochen keine Schule! Doch viele Menschen wollen oder können nicht wegfahren, sondern bleiben in der Stadt. Gut so, denn von Altona bis Wandsbek, von Harburg bis zur nördlichen Stadtgrenze gibt es viel zu erleben und zu entdecken. In einer neuen Serie nehmen MOPO-Redakteure Sie mit in ihre Nachbarschaften, verraten ihre Lieblingsplätze und geben Geheimtipps für echtes Urlaubs-Feeling. Heute sind wir rund um den Großneumarkt in der Neustadt unterwegs – und fühlen uns wie in einer Großstadt-Oase, mit wunderbaren Restaurants und Cafés, interessanten Hinterhöfen und einer spannenden Party-Location. Gute Erholung!



Die Gegend rund um den Großneumarkt bildet das Zentrum jenes Neustädter Wohnviertels, das so schön umschlossen liegt von all den seelenlosen Bürogebäuden der City. Auf kleinstem Raum gibt es hier alle paar Meter ein anderes Lokal, verwinkelte Gassen – und ein ganz besonderes Oasen-Flair. In puncto Aufenthaltsqualität lässt der Stadtteil den Rest der Innenstadt alt aussehen. Ideal also für einen Ferientag mitten in der City!



Mit seinen gut zwei Quadratkilometern Fläche ist die Neustadt der drittkleinste Stadtteil Hamburgs. Ein echter Zwerg also. Doch der Schein trügt: Für so wenig Raum ist das Angebot einfach riesig.