Da tut sich was: Restaurant-Eröffnung im Mercado steht bevor

Seit mehr als einem Jahr ist die Restaurantfläche im ersten Stock des Einkaufszentrums Mercado in Ottensen verwaist. Doch bald soll hier wieder Essen serviert werden.

Schaut man auf die Webseite des „Fisherman“, könnte man meinen, es sei überhaupt nichts passiert in den vergangenen Monaten: Die Seite bewirbt ihr Mittagsmenü („Montag bis Freitag: 12,90!!!“) und „die längste Tafel Ottensens“. Tatsächlich aber steht das Fischrestaurant seit gut einem Jahr leer, wer auf der Suche nach Backfisch, Pannfisch und anderen norddeutschen Fischspezialitäten ist, geht leer aus.

Restaurant Hamburg: Endlich wieder Backfisch im Mercado

Das wird sich nun ändern und zwar schon bald: „Oh! Fisch – Meer und so“ eröffnet noch im Januar. Dahinter stecken die Nachbarn: Der „SWF Genusscampus“ betreibt unter anderem drei Filialen der Eisdielenkette „Giovanni L.“, eine davon direkt neben dem neuen Restaurant im Mercado.

Das wird eine vorsichtig aktualisierte Neuauflage des „Fisherman“: „Im Kern geht es um norddeutsche Fischküche mit Fokus auf Backfisch, Fisch & Fritten und Pannfisch“, sagt SWF-Chef Christopher Schönhoff, dazu gesellen sich „Klassiker wie Labskaus und Glückstädter Matjes“. Sogar eine ganze Scholle will man zum Mittagstisch anbieten.

Am Abend setzt man auf eine Aktion in Zusammenarbeit mit der Hamburger Ratsherrn-Brauerei: „Backfisch & Bier“. Eröffnet wird „Oh! Fisch – Meer und so“ am 22. Januar.