Elke Leuschner wollte die DDR unbedingt verlassen. Immer wieder stellte sie einen Ausreiseantrag, wurde von der Stasi bedroht und vorgeladen. Irgendwann gaben die Beamten nach, die damals 21-Jährige durfte einen Zug besteigen, der sie in den Westen bringen sollte. Am Grenzübergang betraten Grenzer den Zug – und die junge Frau musste aussteigen. 40 Jahre, nachdem sie der DDR den Rücken gekehrt hat, erzählt die Wahl-Hamburgerin der MOPO ihre Geschichte. Ihre nervenaufreibende Flucht – und warum sie in Tränen ausbrach, als sie im Westen zum ersten Mal einen Blumenladen sah.