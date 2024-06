„Deine Freunde“-Star: Currywurst vom Kiez? „Kann Berlin besser“

Die meisten Mütter und Väter dürften die Stimme von Lukas Nimscheck kennen: Der 35-Jährige ist Teil der Kinder-Band „Deine Freunde“. Der Sänger lebt in Hamburg und Berlin – und will keinen „Palast der Republik“ in Blankenese. In MOPO-Fragebogen verrät er auch, an welchem Platz in Hamburg sein Herz aufgeht.

1. Einen Tag Bürgermeister von Hamburg – meine erste Amtshandlung

Dafür sorgen, dass Wohnungs-Neubau nicht nur praktisch, sondern auch schön sein muss.

2. An diesem Ort in Hamburg geht mir das Herz auf:

Klischee, aber: Planten un Blomen. Nichts ist schöner, als von St. Pauli direkt in die Innenstadt zu schlendern und dabei komplett im Park zu versinken.

Planten un Blomen ist das grüne Herz von Hamburgs Innenstadt. picture alliance / imageBROKER/Torsten Krüger Planten un Blomen ist das grüne Herz von Hamburgs Innenstadt.

3. Diesen schrecklichen Ort sollten wir lieber an Berlin abgeben:

Berlin ist meine Heimatstadt. Sosehr ich sie auch liebe: Sie hat bereits genug schreckliche Orte. Wollen wir nicht einfach gnädig sein? Wir wollen ja auch keinen „Palast der Republik“ in Blankenese stehen haben.

4. Mein Lieblingshamburger:

Horst Schleich, dem über 40 Jahre das „Crazy Horst“ in der Hein-Hoyer-Straße gehört hat. Er war ein guter Freund und ich vermisse ihn schmerzlich.

5. Mein liebstes Hamburg-Klischee – und was dran ist:

In Hamburg tragen alle seit 20 Jahren die gleiche Piloten-Sonnenbrille. Stimmt meistens.

Markus Pauli (v.l.), Lukas Nimscheck und Florian Sump sind die Band „Deine Freunde“ picture alliance/dpa/Christian Charisius Markus Pauli (v.l.), Lukas Nimscheck und Florian Sump sind die Band „Deine Freunde“

6. Diese Hamburger Spezialität ist unverzichtbar – und diese völlig überschätzt

Franzbrötchen mit extra Streuseln sind ein absolutes Must-have. Völlig überschätzt: Currywurst vom Kiez. Kann Berlin besser.

7. Drei Dinge, die mich glücklich machen:

St. Pauli am Vormittag, Theaterbesuche – und wenn der Schlagermove wieder vorbei ist.

8. Darüber musste ich zuletzt richtig lachen:

Zugegeben: Katzenvideos