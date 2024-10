Der Festsaal im Hamburger Rathaus: proppevoll, hunderte Besucher mussten abgewiesen werden. Alle wollten die ehemalige Cum-Ex-Chefanklägerin Anne Brorhilker (51) hören, die auf Einladung der Linken-Fraktion über den größten Steuerskandal der Geschichte sprach. Immer wieder von Applaus unterbrochen schilderte die frühere Kölner Oberstaatsanwältin die kriminelle Energie von Bankern, prangerte ein neues Gesetz an, das Steuerräubern das Leben noch einfacher machen wird und erklärte, an welcher Stellschraube die Gesellschaft drehen könnte, um Straftäter in Anzügen wirksam abzuschrecken.