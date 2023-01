Auch die zweite Hälfte von Hamburgs Event-Kalender für 2023 hat viel zu bieten: Der farbenfrohe CSD-Umzug, verschiedenste Festivals und Gesundheits-Messen sind da nur eine kleine Auswahl. Und sogar Weihnachtsmuffel könnte Hamburg mit einem winterlichen Angebot aus der Reserve locken — lesen Sie den zweiten Teil des großen MOPO-Überblicks.

August: CSD und jede Menge Sport

Christopher Street Day

Flatternde Regenbogenflaggen, farbenfrohe Kostüme und ganz viel Liebe: Das ist das CSD-Straßenfest in Hamburg! Veranstaltet wird es dieses Jahr wieder vom 4. bis 6. August an der Binnenalster unter dem Motto: „Selbstbestimmung jetzt! Verbündet gegen Trans*Feindlichkeit“. Die Krönung: Die alljährliche Christopher-Street-Day-Demonstration mit tausenden Teilnehmer:innen am 5. August. Alle weiteren Informationen zum CSD 2023 gibt es hier.

MS Dockville Festival

Die ersten zwölf Künstler:innen stehen fest — das Festival „MS Dockville“ kehrt vom 18. bis 20. August zurück und verspricht auch 2023 wieder mitreißende Musikacts, vielfältige Kreativ-Workshops und eine einmalige Stimmung inmitten der Hamburger Hafenindustrie. Alle Tickets zum Vorverkauf-Tarif sind bereits weg, also sollten Musikbegeisterte nicht länger zögern: Ohne Camping kosten Karten für drei Tage 164 Euro, Camper:innen bezahlen 189 Euro. Für weitere Informationen zum MS Dockville 2023 schauen Sie hier vorbei.

Vom 18. bis 20. August findet das Festival „MS Dockville" statt. picture alliance/dpa/Daniel Bockwoldt Vom 18. bis 20. August findet das Festival „MS Dockville“ statt.

BEMER Cyclassics

Radsportler:innen aufgepasst! Egal ob blutiger Anfänger oder Vollprofi im Radsport: Beim Radsport-Festival „BEMER Cyclassics“ wird am 20. August jeder ab 15 Jahren dazu ermutigt, sich nach Können und Belieben bei den verschiedenen Rennen durch Hamburgs Straßen auszuprobieren. Eine große Messe der Lifestyle- und Outdoorbranche auf dem Rathausmarkt und dem Jungfernstieg ergänzt das Sportevent. Bei der Anmeldung bloß nicht zögern, denn die Startgebühr wird mit der Zeit teurer: Bis zum 19. Januar noch kostet eine Startnummer ab 62 Euro. Weitere Informationen gibt es hier.

MOPO Team-Staffellauf

Fünf Personen, fünf Kilometer und jede Menge Spaß: Am 23. und 24. August lädt die Hamburger Morgenpost gemeinsam mit der PSD Bank Nord bereits zum 15. Mal zum MOPO Team-Staffellauf ein. Jeweils fünf Personen bilden ein Team, das sich untereinander die fünf Kilometer Strecke durch den Hamburger Stadtpark aufteilt. Das Besondere: Hier geht keiner leer aus, egal welche Gesamtzeit! Bei der Anmeldung gilt: Schnell sein lohnt sich, denn nur noch bis zum 31. Januar beträgt die Startgebühr 105 Euro pro Team. Ab dem 1. Februar sind es dann 125 Euro. Alle weiteren Informationen finden Sie hier.

September: Kreuzfahrtschiffe und Reeperbahn-Festival

Hamburg Cruise Days

Für ein ganzes Wochenende im September wird der Hamburger Hafen Gastgeber für einige der prominentesten Stars der See: Die „Hamburg Cruise Days“ bieten auch dieses Jahr wieder viel Entertainment rund um fünf Kreuzfahrtschiffe, die vom 8. bis 10. September in Hamburg vor Anker liegen werden. Bei bester Verpflegung können Besucher:innen einzigartige Schiffsinszenierungen bestaunen oder einfach das lebhafte Treiben genießen. Weitere Informationen zum diesjährigen Programm finden Sie hier.

Vom 8. bis 10. September legen die schönsten Kreuzfahrtschiffe in Hamburg an. picture alliance/dpa/Markus Scholz Vom 8. bis 10. September legen die schönsten Kreuzfahrtschiffe in Hamburg an.

Reeperbahn-Festival

Zwischen dem 20. und 23. September wird der Hamburger Kiez wieder zur großen Bühne für die Musik-Stars von morgen: St. Pauli lädt zum Reeperbahn Festival ein und bietet über drei Tage hinweg ein vielseitiges Programm für bis zu 40.000 Besucher:innen. Ob Indie, Rock, Electronic oder Hip-Hop — das Festival unter den Neonlichtern der Reeperbahn und auf dem Heiligengeistfeld bietet für jeden Musikfan etwas. Tagestickets sind ab 52,48 Euro zu erwerben, ein Ticket für alle vier Tage kostet 143,74 Euro. Alle weiteren Informationen gibt es hier.

Nacht der Kirchen

Am 16. September läuten Hamburgs Kirchenglocken die 20. „Nacht der Kirchen“ ein: Auch 2023 können Interessierte wieder ein umfassendes (Mitmach-)Programm aus Musik, Literatur, Theater und natürlich Spiritualität erwarten. Die Veranstaltungen dauern meist bis spät in die Nacht. Alle weiteren Informationen finden Sie hier.

Oktober: Der größte Erntedankumzug des Nordens

Erntedankumzug durch Kirchwerder

Anlässlich des Erntedankfestes zieht am 1. Oktober traditionell der größte Erntedankumzug des Nordens durch Hamburg-Kirchwerder — ein Spektakel mit bunt geschmückten Wagen, Kutschen und in Trachten gekleideten Gruppen. Der Umzug beginnt am Norderquerweg und kommt, wie in den Vorjahren, am Ende auf der Festwiese beim Sülzbrack zusammen. Weitere Informationen zum genauen Programm gibt es hier.

Der traditionelle Erntedank-Umzug Kirchwerder ist der größte im Norden. Patrick Sun Der traditionelle Erntedank-Umzug Kirchwerder ist der größte im Norden.

„VeggieWorld“-Messe

Mit „VeggieWorld“ zieht vom 7. bis zum 10. Oktober Europas größte Messe rund um den veganen Lebensstil in die Messehalle Schnelsen ein. Neben informativen Veranstaltungen und veganer Verpflegung können Besucher:innen hier durch verschiedenste Aussteller:innen vor allem die Vielfalt an veganen Produkten kennenlernen: Von sogenanntem Superfood bis hin zu nachhaltiger Kleidung — hier ist wirklich alles dabei. Tickets gibt es ausschließlich online — alles Weitere dazu finden Sie hier.

November: Winterdom und Weihnachtsmärkte

Der Winterdom beginnt

Nach dem Frühlings- und Sommerdom öffnet der bekannteste Jahrmarkt Hamburgs auch im Winter seine Tore: Vom 10. November bis 10. Dezember ist der Winterdom zurück auf dem Heiligengeistfeld und verspricht neben Achterbahnen, Glühwein-Buden und Waffelbäckereien vor allem eins — eine spaßige Vorweihnachtszeit für Groß und Klein. Wie üblich gilt auch beim Winterdom: Jeder Mittwoch ist Familientag und bietet ermäßigte Preise für alle Besucher:innen. Weitere Informationen zu dem Winterspaß finden Sie hier.

„Lebensfreude Hamburg“-Messe

Gesundheit, Wellness und das bewusste Leben: Mit diesen Themen können sich Besucher:innen auf der diesjährigen „Lebensfreude“-Herbstmesse in den Messehallen Schnelsen befassen. Vom 17. bis 19. November bieten über 120 Aussteller:innen, in Kombination mit zahlreichen Fachvorträgen und Workshops, eine rundum Wohlfühl-Erfahrung. Auch für die Kleinen ist gesorgt: So können sich Kinder im „Kids Place“ kreativ austoben. Informationen zu Tickets und dem weiteren Programm sind hier zu finden.

Der historische Weihnachtsmarkt am Hamburger Rathaus öffnet Ende November wieder. picture alliance/dpa/Christian Charisius Der historische Weihnachtsmarkt am Hamburger Rathaus öffnet Ende November wieder.

Beginn der Weihnachtsmärkte

Ende November ist es wieder so weit: Der Duft von gebrannten Mandeln liegt über der Stadt, Weihnachtsmusik ertönt aus jeder Ecke und überall hängen blinkende Lichter — Hamburgs Weihnachtsmärkte sind zurück. Ob der historische Weihnachtsmarkt am Rathaus, der „Weiße Zauber“ am Jungfernstieg oder „Santa Pauli“ im Herzen der Reeperbahn — hier kommen auch Weihnachtsmuffel in Festtags-Stimmung. Alle Informationen zu den Hamburger Weihnachtsmärkten gibt es hier.

Dezember: „Die große Weihnachtsshow“

„Die große Weihnachtsshow“

Traditionelles Weihnachten, voll Harmonie und Besinnlichkeit? Von wegen! Mit der bereits siebten „Großen Weihnachtsshow“ bringt das First Stage Theater in Hamburg 2023 ein neues weihnachtliches Stück auf die Bühne. Dabei verspricht das Ensemble Entertainment pur: kraftvolle Stimmen, ausgefallene Choreografien und vor allem jede Menge Comedy. Da tritt der gelegentliche Weihnachtsstress für zwei Stunden mal in den Hintergrund. Aufführungen gibt es fast täglich für 39 Euro zu sehen. Alle weiteren Informationen finden Sie hier. (mp)