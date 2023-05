Einen besseren Start in den Tag als ein Frühstück in der Sonne gibt es kaum. Wenn das Essen dann noch serviert wird – umso besser. Wir haben die schönsten Frühstückscafés mit sonnigen Terrassen für Croissants & Co. gefunden. Hier sind unsere Lieblingsplätze für den perfekten Platz an der Sonne.