Crash-Meile Waitzstraße: Neue Regeln sollen Sicherheit bringen – und werden ignoriert

Sie ist einer der neuralgischen Verkehrspunkte der Stadt: die Waitzstraße in Groß Flottbek. Immer wieder hat es dort in den vergangenen Monaten gekracht, waren Autos beim Ein- oder Ausparken außer Kontrolle geraten und in Hausmauern der Geschäfte gerast. Mit der neuen Verlegung der Parkbuchten in Längsrichtung wollte die Behörde dem Problem Abhilfe schaffen. Doch offenbar wurde die Rechnung ohne die Autofahrer gemacht.

Zuletzt erwischte es wieder mal die Außenfassade des Friseursalons Marlies Möller: Eine betagte Autofahrerin hatte beim Ausparken Gas und Bremse verwechselt und war in die Fassade gebrettert. Dabei waren in der Vergangenheit bereits diverse Maßnahmen ergriffen worden, um der Unfallflut Herr zu werden: So wurden beispielsweise Poller und Stahlbügel in den Boden eingelassen. Ohne Erfolg. Immer wieder krachte es.

Waitzstraße in Hamburg: Autofahrer ignorieren Markierungen

Nun wollte man seitens des zuständigen Bezirksamts Altona eine neue Änderung ausprobieren, um die Situation unter Kontrolle zu bringen. Anfang der Woche rückten Bauarbeiter in Hamburgs Crash-Meile an, um Markierungsarbeiten vorzunehmen. Die Idee dahinter: Künftig soll es nur noch möglich sein, parallel zur Straße zu parken. So soll die Gefahr gemindert werden, dass es beim Ein- oder Ausparken zu Unfällen kommt, bei denen Autofahrer auf den Gehweg – oder noch schlimmer – in die Häuserfassaden krachen.

Doch am Ende scheint auch diese Veränderung nicht zum gewünschten Erfolg zu führen: Am Donnerstag parkten die Autos wie in der Vergangenheit auch quer zur Fahrbahn. Und das, obwohl die neuen Markierungen eigentlich nicht zu übersehen sind. Wenn sich die Autofahrer nicht anpassen, scheint der nächste Unfall nur eine Frage der Zeit zu sein.

Erst Ende des Jahres sollen alle Parkplätze mit Vollstahlstelen gesichert sein, dann ist auch das Schrägparken wieder erlaubt.