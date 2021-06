Coronavirus: Zweiter bestätigter Fall in Hamburg – Frau infiziert

St. Georg –

Erst am Donnerstag wurde der erste Coronavirus-Fall in Hamburg bestätigt – mittlerweile hat die Gesundheitsbehörde die Infektion einer zweiten Person bekannt gegeben. Eine Frau wurde in der Nacht in die Asklepios Klinik St. Georg gebracht. Dort wurde sie isoliert und medizinisch betreut.

Wie die Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz am Samstagnachmittag mitteilte, war die Frau in der Nacht zum Sonnabend gegen 1 Uhr mit leichten Symptomen von der Feuerwehr unter entsprechenden Schutzmaßnahmen und Vorankündigungen in die Klinik gebracht worden.

Coronavirus in Hamburg: Frau erkrankt – „es geht ihr gut“

Sie sei direkt über einen separaten Zugang in einen Isolationsraum gebracht und dort unter Anwendung aller gebotenen Hygienestandards befragt und untersucht worden. „Zu keinem Zeitpunkt während des Aufenthaltes in der Klinik hatte die Patientin Kontakt zu anderen Patienten und Besuchern. Es gab ausschließlich geschützte Kontakte zum medizinischen Personal“, so die Behörde.

Die in Hamburg gemeldete Frau, die aus dem Iran stammt, befinde sich mittlerweile in häuslicher Isolation. „Es geht ihr den Umständen entsprechend gut“, heißt es weiter. Das zuständige Gesundheitsamt im Bezirk Mitte sei informiert, die familiären Kontaktpersonen der Betroffenen verständigt und ebenfalls häuslich isoliert worden.

Im Video: Pressekonferenz zum ersten Corona-Fall in Hamburg

Die Frau sei am 28. Februar von Teheran aus nach einem einwöchigen Aufenthalt im Iran mit dem Flugzeug nach Hamburg zurückgereist. Sie sowie alle weiteren Passagiere hätten während des gesamten Fluges Schutzmasken getragen. Die Mitreisenden der Betroffenen würden nun nach den Richtlinien des Robert-Koch-Instituts entsprechend kontaktiert.

Gesundheitssenatorin: „Hamburger sollten weiter besonnen bleiben“

„Dank der professionellen und umsichtigen Arbeit der Feuerwehr und der Klinik wurde die Situation gut beherrscht“, sagte Hamburgs Gesundheitssenatorin Cornelia Prüfer-Storcks (SPD). „Die Menschen in Hamburg sollten weiter besonnen bleiben und sich in ihrem persönlichen Verhalten an die Hinweise der Gesundheitsbehörde und des Robert-Koch-Instituts halten.“

Coronavirus: Beide Erkrankte isoliert und gut versorgt

Am vergangenen Donnerstag war am Universitätsklinikum Eppendorf (UKE) der erste Fall einer Covid-19-Infektion bestätigt worden. Bei dem Betroffenen handelt es sich um einen Mediziner des Kinder-UKE. Er befindet sich in häuslicher Isolation an seinem Wohnort in Schleswig-Holstein. „Durch den zweiten Einzelfall hat sich an der Gesamtsituation in Hamburg nichts geändert“, sagt die Gedunsheitsbehörde. Die betroffenen Personen seien isoliert und gut versorgt. Die Behörde rät weiterhin dazu, regelmäßig sorgfältig Hände zu waschen, auf eine korrekte Hust- und Nießetikette zu achten und genügend Abstand zu erkrankten Personen zu halten.