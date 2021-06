Coronavirus in Hamburg: 50 Personen unter Quarantäne – 16 davon sind Kinder

Eppendorf –

Das Coronavirus hat Hamburg erreicht. Trotzdem ist ein erster Fall noch längst kein Grund zur Panik. Am Freitag informierte die Gesundheitsbehörde gemeinsam mit dem Koordinator des Fachstabs Seuchenschutz und weiteren Experten über die Lage in der Stadt.

In der Nacht zu Freitag wurde der erste Coronafall in Hamburg bekannt. Ein Arzt der Kinderstation am UKE hat sich mit der COVID-19-Infektion angesteckt. Am Sonntag war der Mann aus dem Urlaub im italienischen Trentino zurückgekehrt. Bislang galt diese Region nach Informationen des Robert-Koch-Instituts nicht als Risikogebiet.

Am Montag ging der Mann aus Henstedt-Ulzburg (Kreis Pinneberg) noch wie gewohnt zur Arbeit im UKE. Am Dienstag brach er den Dienst aufgrund von Krankheitssymptomen ab. Donnerstag folgte nach einem Test die Gewissheit: Ein positives Ergebnis auf SARS-CoV-2, das Coronavirus.

Coronavirus in Hamburg: Erkranktem Arzt geht es besser

Kurz darauf kündigte des UKE gemeinsam mit der Gesundheitsbehörde eine Pressekonferenz für Freitagmittag an. Seit der Diagnose befinde sich der erkrankte Arzt in häuslicher Isolation. Inzwischen soll es ihm besser gehen und er sei symptomfrei, sagte Joachim Prölß, der stellvertretend für den Vorstand des UKE anwesend war. „Wir haben etwa 50 enge Kontaktpersonen des erkrankten Arztes ermittelt“ teilte Gesundheitssenatorin Cornelia Prüfer-Storcks (SPD) mit. Die Betroffenen wurden unter Quarantäne gestellt. Tests auf das Coronavirus bei diesen Personen seien allesamt negativ ausgefallen.

Unter den Isolierten befinden sich 16 Kinder, die zusammen mit je einem Elternteil auf der Station isoliert worden seien. Auf den anderen Stationen der Kinderklinik können weiterhin Patienten aufgenommen werden. „Gesunde Kinder sind meist nicht besonders betroffen und haben sehr milde Verläufe. Wir sind auch vorbereitet, die Kinder im Notfall mit experimentellen Therapien zu behandeln“, teilte Prof. Marylyn Addo, Leiterin der Sektion Infektologie am UKE, mit. „Keiner muss sich Sorgen machen, alle sind gut geschützt“, so Prößl. Weiterhin befänden sich 20 medizinische Mitarbeiter unter den Isolierten, darunter zwölf Ärzte. Kollegen der betroffenen Mitarbeiter würden für diese einspringen oder ihren Urlaub verschieben.

Gesundheitssenatorin Prüfer-Storcks beschwichtigt

Senatorin Prüfer-Storcks beruhigte: „Der Großteil der Erkrankungen in Deutschland verliefen bisher milde und nur wenige mussten tatsächlich ins Krankenhaus. Aktuell gibt es keine Veranlassung dazu, Großveranstaltungen in der Stadt ausfallen zu lassen.“ Dazu wiederholte sie nochmals die wichtigsten Vorkehrungsmaßnamen im Alltag: Regelmäßiges Hände waschen, Niesen und Husten am besten in die Armbeuge oder ein Taschentuch und sich möglichst nicht ins Gesicht fassen. Das Tragen von Atemschutzmasken sei allerdings nicht notwendig.

„Wir sind in der Impfstoffentwicklung so schnell, wie wir es noch nie gewesen sind. Es wird damit gerechnet, dass die ersten Studien im April beginnen können. Wir müssen Standards beibehalten und deshalb geht es nicht schneller“, so Prof. Addo zum Fortschritt der Entwicklung eines Impfstoffs.

Am Freitag beriet der Krisenstab der Bundesregierung in Berlin über weitere Vorkehrungen. Thema waren unter anderem der Umgang mit Großveranstaltungen und weitere Sicherheitsmaßnahmen an den Flughäfen.

Die Pressekonferenz am UKE zum Nachlesen:

13.01 Uhr: Die Gesundheitsbehörde hat eine Hotline für alle Fragen der Hamburger rund um Corona geschaltet: 040 428 284 000. Abschlussbemerkung von Gesundheitssenatorin Prüfer-Storcks: „Der Großteil der Erkrankungen in Deutschland verlief milde. Die Betroffenen mussten nicht ins Krankenhaus.“ Damit endet die Pressekonferenz im UKE zum Coronavirus in Hamburg.

12.59 Uhr: UKE-Vorstand Joachim Prölß betont: „Niemand muss in ein anderes Krankenhaus fahren wegen der Isolation.“

12.54 Uhr: Marylyn Addo, Leiterin der Sektion Infektologie am UKE: „Wir sind in der Impfstoffentwicklung so schnell, wie es noch nie gewesen ist. Es wird damit gerechnet, dass die ersten Phase I Studien im April beginnen können. Wir müssen Standards beibehalten und deshalb geht es nicht schneller.“

12.52 Uhr: Aktualisierte Zahlen zur Isolation: 16 Patienten isoliert auf Station, 12 ärztliche Mitarbeiter sind zu Hause isoliert, etwa 16 Begleitpersonen der Kinder sind isoliert.

12.49 Uhr: Hat sich der Arzt richtig verhalten, weil er mit dem Verdacht auf die Infektion wieder in die Klinik gefahren ist? Dr. Martin Dirksen-Fischer: „Er hat sich hundertprozentig richtig verhalten. Er hatte ja zunächst keine starken Symptome und ist dann später nach den stärkeren Symptomen ins UKE gegangen.“ Gesundheitssenatorin Prüfer-Storcks: „Es wird nur davor gewarnt, ohne Absprache ins Krankenhaus oder zum Arzt zu gehen. Der erkrankte Arzt saß ja nicht mit anderen in der Notaufnahme, er hat das vorher abgesprochen.“

12.45 Uhr: Marylyn Addo, Leiterin der Sektion Infektologie am UKE, zur Gefahr für Kinder: „Gesunde Kinder sind nicht besonders betroffen und haben sehr milde Verläufe. Wir sind auch vorbereitet die Kinder im Notfall mit experimentellen Therapien zu behandeln.“

12.39 Uhr Dr. Martin Dirksen-Fischer, Koordinator des Fachstabs Seuchenschutz zu Maßnahmen am Flughafen: „Flüge, die aus China in die Bundesrepublik kommen, sollen Aussteigerkarten erhalten. In Hamburg gibt es diese Flüge bisher nicht. Es kann sein, dass das Bundesgesundheitsministerium im Laufe des Tages weitere Regelungen treffen wird. Nur dann können wir diese Karten auch austeilen.“

12.37 Uhr Ärzte und Mitarbeiter mit direktem Kontakt, das heißt unter 1,5 Meter Abstand zum Erkrankten über 15 Minuten, sind 14 Tage vom Dienst freigestellt. Das betrifft 20 Personen, davon 12 Ärzte, der Rest sind Pfleger und andere Berufsgruppen. Es gibt keinen Engpass an Desinfektionsmitteln.

12.18 Uhr Es spricht: Joachim Prölß, UKE Vorstand und Direktor für Patienten und Pflegemanagement: „Wir waren überrascht, dass es sich um einen Mitarbeiter handelt. Wir haben nach etwa einer halben Stunde einen Krisenstab einberufen. Die Patienten und Angehörige hatten Priorität.

Der Arzt lässt ausrichten, dass es ihm gut geht und er symptomfrei ist. Patienten können weiterhin am UKE aufgenommen werden, keiner muss sich Sorgen machen alle sind gut geschützt.“

27 Patienten bis 6 Jahre der Säuglings- und Kleinkindstation sind in Isolation, weitere 50 Patienten sind zu Hause in Isolation.

12.12 Uhr: Es spricht: Dr. Martin Dirksen-Fischer, Koordinator des Fachstabs Seuchenschutz: „Bei der Sitzung vergangene Nacht ging es auch um die Meldewege. Der infizierte Arzt ist mit dem Auto aus Italien nach Hamburg gekommen. Bereits gestern Nacht wurde damit begonnen, die Kontakte des Arztes zu informieren und beraten.“

Hamburgs Gesundheitssenatorin Cornelia Prüfer-Storcks (SPD) und Martin Dirksen-Fischer, Koordinator des Fachstabs und Leiter des Hafenärztlichen Dienstes bei der Pressekonferenz im UKE. dpa Foto:

12.10 Uhr Heute wird noch eine Lageeinschätzung der Bundesregierung erwartet. Bisher gibt es keine Veranlassung, Veranstaltungen in Hamburg abzusagen. Es gelten die üblichen Empfehlungen: Möglichst oft Hände waschen, andere nicht anniesen (in die Armbeuge), nicht ins Gesicht fassen, Mundschutz eher nicht nötig

12.08 Uhr: Prüfer Storcks persönlich tut es sehr Leid, dass die Eltern und Kinder auf der Station jetzt diese Situation durchmachen müssen: „Wir tun unser bestes zur Vorsorge, bisher sind es wirklich nur Vorsorgemaßnahmen. Wir haben seit Wochen eine ‚Task-Force Coronavirus'“.

Es gibt regelmäßige Abstimmung mit Robert Koch Institut, eine spezielle Hotline für Corona wurde eingerichtet. Die Nummer wird gleich bekannt gegeben.

12 Uhr: Die Pressekonferenz beginnt. Gesundheitssenatorin Prüfer Storcks: „Der Betroffene ist Arzt. Der Fachstab Seuchenschutz hat bereits gestern getagt und Maßnahmen festgelegt. Wir haben etwa 50 enge Kontaktpersonen des erkrankten Arztes ermittelt. Bisher sind alle vorliegenden Ergebnisse negativ. Das Gesundheitsamt überwacht die häusliche Isolation des Arztes. Alle Kollegen des Arztes werden ebenfalls überwacht.“