Coronavirus: Hamburger Experte warnt vor Panik: „Nicht der Weltuntergang“

Das Coronavirus ist nun auch in Hamburg angekommen. Panik ist aber auch in Krisensituationen nicht angebracht, warnen jetzt Experten. Die Infektionen werden weiter steigen, jetzt komme es auf strukturierte Abläufe und konsequente Maßnahmen an.

Der Virologe Christian Drosten sagte am Donnerstagabend in der ZDF-Sendung „Maybrit Illner“: „Wir werden in den nächsten Tagen sehen, dass neue Fälle und kleine Fallgruppen wie die Pilze aus dem Boden schießen werden.“

Deutschland werde seiner Ansicht nach in Europa eines der Länder mit den höchsten Fallzahlen sein, „weil unsere Bevölkerung sehr reisefreudig ist“. Laut dem Vorsitzenden des Weltärztebundes, Frank Ulrich Montgomery, wird es in einigen Jahren normal sein, dass eine weitere grippeartige Erkrankung, Covid-19 oder einfach Corona, zum Leben dazugehört. Ein Impfstoff wird uns dann vor dem Virus Sars-CoV-2 schützen.

Coronavirus: Impfstoff kommt frühestens 2021

„In einem günstigen Fall haben wir nächstes Jahr einen Impfstoff“, sagt der Hamburger Montgomery. Er gibt Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) recht, wenn er sage, dass Deutschland an der Schwelle zur Epidemie stehe. Forschungsergebnisse aus Hamburg deuteten aber darauf hin, dass sich das Virus gerade abschwäche.

„Vor allem müssen wir aber aufhören, Panik zu machen. Das Virus kann bei manchen Menschen zu schweren Erkrankungen führen. Bei über 80 Prozent führt es aber nur zu erkältungsähnlichen Symptomen. Dies ist aber nicht der Weltuntergang“, sagt Montgomery.

Die Weltgesundheitsorganisation warnte am Donnerstag trotzdem, der neue Erreger habe „pandemisches Potenzial“ und könne ohne die richtigen Maßnahmen „außer Kontrolle geraten“.

Wichtig sei es daher, wo immer möglich, den Ausgangspunkt der Infektion zu finden und Quarantäne-Maßnahmen in begrenzten Bereichen durchzuführen. Auch Isolationsstationen in den Kliniken müssen mit Hochdruck geschaffen werden, so Montgomery. (sr)