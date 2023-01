Die Corona-Zahlen in Hamburg entwickeln sich explosionsartig. Die Sieben-Tage-Inzidenz steht mittlerweile mit 440,3 auf einem neuen Allzeithoch. Der Senat plant deshalb weitere Verschärfungen der Corona-Regeln. Welche Bereiche betroffen sein könnten – und welche wohl verschont bleiben.

Offiziell will sich noch niemand äußern, schließlich kommt erst am Dienstag der Senat zusammen, um über das weitere Vorgehen in der Pandemiebekämpfung zu beraten. Doch schon einen Tag vorher ist klar: Es wird Verschärfungen geben.