Die vierte Welle ist in vollem Gang und die Sieben-Tage-Inzidenz in Hamburg liegt aktuell bei 243,1. Vor einer Woche lag sie noch bei 223,2 (23. November). Auch in den Bezirken Hamburgs steigen die Zahlen weiter. In fünf von ihnen liegt die Inzidenz über 200, in den anderen beiden nur knapp darunter. Wo die Corona-Zahlen am höchsten sind und in welchem Bezirk die Inzidenz doch gesunken ist, lesen Sie hier.

Um eine Vergleichbarkeit der Bezirkszahlen herstellen zu können, werden die Meldungen der Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner im Bezirk heruntergerechnet.

Am höchsten ist die Inzidenz aktuell im Bezirk Mitte, wo sie mit 845 neu gemeldeten Corona-Fällen in den vergangenen sieben Tagen auf 280,52 stieg. Vor einer Woche lag die Inzidenz dort noch bei 255,6. Seit Beginn der Pandemie gibt es hier demnach 25.235 gemeldete Infektionen.

Corona-Neuinfektionen: Bezirk Mitte ist Negativ-Spitzenreiter, in Bergedorf ist Inzidenz gesunken

Somit hat Mitte den Bezirk Bergedorf als bisherigen Negativ-Spitzenreiter abgelöst. Der ist nun auf Platz zwei gerutscht: Mit 328 neuen Fällen ist die Inzidenz von 258,8 vergangene Woche leicht auf 250,39 gesunken. Die Gesamtzahl der gemeldeten Infektionen liegt bei 8.157.

In Wandsbek ist die Inzidenz dagegen klar angestiegen und der Bezirk liegt im Hamburg-Vergleich jetzt auf Platz drei. War die Inzidenz vergangene Woche noch bei 206,7 liegt sie nun schon bei 243,9. Es wurden 1.080 Neuinfektionen gemeldet, insgesamt gab es nun 25.826 Fälle.

Corona in Hamburg: Zwei Bezirke liegen mit einer Inzidenz von 198 gleich auf

Der Bezirk Nord liegt im Vergleich zur vergangenen Woche unverändert an vierter Stelle, doch auch hier hat die Inzidenz einen Sprung nach oben gemacht: 733 neue Fälle wurden gemeldet, die Inzidenz liegt nun bei 232,3 (Vorwoche: 217,7). Damit ist die Gesamtzahl der registrierten Corona-Fälle auf 15.213 gestiegen.

Nur knapp hinter Hamburg-Nord liegt Harburg mit einer Inzidenz von 227,5. Auch das ist ein deutlicher Sprung, lag die Inzidenz vor sieben Tagen doch noch bei 180,2. Hier wurden 385 neue Fälle gemeldet, insgesamt gibt es in dem Bezirk nun 12.197 bekannte Fälle.

Die Bezirke Altona und Eimsbüttel sind mit einer Inzidenz von 198 gleich auf. Während die Inzidenz in Eimsbüttel aber von 183,4 stieg, ist sie in Altona von 229,6 deutlich gesunken. In den vergangenen Tagen wurden in Altona mit 546 etwas mehr Fälle registriert als in Eimsbüttel (533). Insgesamt wurden in Altona nun 15.038 und in Eimsbüttel 12.207 Fälle bekannt. (ncd)