Hamburg befindet sich weiter mitten in der vierten Corona-Welle Die Sieben-Tage-Inzidenz sank zwar im Vergleich zur Vorwoche von 344,0 auf 329,8 (Stand: 28. Dezember) – doch aufgrund weniger Tests an den Feiertagen sagt das nur wenig über das tatsächliche Geschehen aus. Insgesamt nahmen die gemeldeten Fälle in fast allen Bezirken weiter zu. Wie die Zahlen in Ihrem Bezirk aussehen, lesen Sie in dieser Übersicht.

Um eine Vergleichbarkeit der Bezirkszahlen herstellen zu können, werden die Meldungen der Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner im Bezirk heruntergerechnet.

„Spitzenreiter“ aller Hamburger Bezirke bleibt Bergedorf. Im Vergleich zur Vorwoche stieg die Inzidenz leicht von 426,74 auf 427,50. 560 Corona-Fälle kamen neu hinzu. Insgesamt haben sich hier seit Beginn der Pandemie 9867 Menschen mit dem Coronavirus infiziert.

Corona: Nur Hamburg-Nord meldet Inzidenz unter 300

Im Bezirk Altona kletterte die Sieben-Tage-Inzidenz von 332,29 auf 375,46. 1035 neue Infektionen wurden in Altona zwischen dem 20. und 27. Dezember gemeldet. Damit steigt die Gesamtzahl auf 18.415.

Den dritten Platz unter den Hamburger Bezirken belegt Eimsbüttel mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 368,24. In der Vorwoche lag der Wert noch deutlich niedriger bei 273,11. 991 Fälle kamen neu hinzu, sodass die Gesamtinfektionszahl in Eimsbüttel nun bei 15.120 liegt.

Hinter Eimsbüttel folgt der Bezirk Wandsbek. Hier stieg die Sieben-Tage-Inzidenz im Vergleich zur vorigen Woche von 250,06 auf 352,16. Mit 1559 gab es hier die mit Abstand höchste Zahl neu registrierter Corona-Infektionen. Die Gesamtzahl der Fälle in Wandsbek jetzt bei 30.490.

Im Bezirk Mitte ist die Inzidenz leicht rückläufig und ging von 346,91 auf 324,67 zurück. 978 neue Corona-Fälle wurden hier zwischen dem 20. und 27. Dezember gemeldet, insgesamt sind es nun 29.336 offiziell registrierte Infektionen.

Hamburg: Corona-Inzidenz sinkt in zwei Bezirken

In Harburg ging die Sieben-Tage-Inzidenz noch deutlicher zurück. Hatte diese in der Vorwoche noch bei 377,61 gelegen, fiel sie nun auf 307,88 zurück. Mit 521 Neuinfektionen wurde in Harburg der geringste Wert aller Bezirke gemeldet. Insgesamt gab es hier seit Pandemiebeginn bereits 14.410 Corona-Fälle.

Den letzten Platz belegt der Bezirk Nord. Mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 298,88 (Vorwoche: 277,01) bleibt der Bezirk als einziger in Hamburg unter 300. Mit 943 neu registrierten Corona-Infektionen stieg die Gesamtzahl auf 18.319. (fbo)