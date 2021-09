Corona-Zahlen in Hamburg: In einem Bezirk ist die Inzidenz schon einstellig

Hamburg hat am Dienstag die neuen Corona-Zahlen bekanntgegeben. Der aktuelle Inzidenzwert für die Stadt liegt bei 25,2 (Stand: 1. Juni) und ist damit im Vergleich zur Vorwoche (37,3) weiter gesunken. Das macht sich auch in den Bezirken bemerkbar: Einer kann nun sogar einen einstelligen Inzidenzwert vorweisen. Wie sich die Zahlen in der Woche vom 24. bis 31. Mai auf die Bezirke verteilen, zeigt dieser Überblick.

Um eine Vergleichbarkeit der Bezirkszahlen herstellen zu können, werden die Meldungen der Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner im Bezirk heruntergerechnet.

Corona in Hamburg: Inzidenz in einem Bezirk ist schon einstellig

Das Ranking führt nach vielen Wochen immer noch Hamburg-Mitte an. Mit 118 Neuinfektionen liegt der Inzidenzwert aktuell bei 39,13 und ist damit im Vergleich zur Vorwoche (62,68) trotzdem erheblich gesunken. Insgesamt wurden seit Beginn der Pandemie 17.349 Infektionen in dem Bezirk gezählt.

Es folgt Eimsbüttel auf dem zweiten Rang: Der Bezirk hatte in der Vorwoche noch auf dem vorletzten Platz gelegen und konnte seinen Inzidenzwert nur leicht von 30,33 auf aktuell 24,34 senken. Binnen sieben Tagen sind 65 Neuinfektionen hinzugekommen.

Bezirke im Vergleich: Weniger Neuinfektionen in Altona und Harburg

Knapp dahinter liegt Altona mit 23,25 Infektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen. In der Vorwoche hatte die Zahl bei 34,15 gelegen. Vom 24. bis 31. Mai sind 64 positive Testergebnisse hinzugekommen.

Den vierten Platz belegt aktuell Harburg: Mit 35 Neuinfektionen konnte der Bezirk seinen Inzidenzwert deutlich absenken. Während die Zahl in der Vorwoche noch bei 53,71 gelegen hat, liegt sie nun bei 20,66.

Corona-Zahlen: Inzidenzen in Wandsbek und Bergedorf sinken deutlich

Wandsbek liegt in dieser Woche auf dem fünften Rang: Der bevölkerungsstärkste Bezirk Hamburgs konnte seinen Inzidenzwert fast halbieren: Von 34,46 ging es auf 18,59 runter. In den vergangenen sieben Tagen kamen 82 positive Testergebnisse hinzu.

Bergedorf ist vom dritten auf den vorletzten Platz gerutscht: Mit 20 Neuinfektionen liegt der Inzidenzwert in dem kleinsten Bezirk Hamburgs aktuell bei 15,35. In der Vorwoche hatte er noch bei 34,55 gelegen.

Corona: Hamburg-Nord hat jetzt einstelligen Inzidenzwert

Auch in dieser Woche liegt Hamburg-Nord auf dem letzten Platz. Vom 24. bis 31. Mai hat die Stadt 26 Neuinfektionen in dem Bezirk gezählt. Damit liegt der Inzidenzwert aktuell bei 8,26 und ist nach langer Zeit wieder einstellig. In der Vorwoche lag die Zahl bei 24,79.