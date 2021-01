Corona-Zahlen in Hamburg: Ein Bezirk wieder unter der Inzidenz von 100

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Hamburg stand am Montag bei 126,1 – nun liegen auch die genauen Zahlen für die Hamburger Bezirke vor. Nur in zweien stieg der Wert zuletzt.



Um eine Vergleichbarkeit der Bezirkszahlen herstellen zu können, werden die Meldungen der Neuinfektionen in der Woche vom 29. bis zum 4. Dezember auf 100.000 Einwohner im Bezirk heruntergerechnet. Die Meldungen der Neuinfektionen können in dieser Woche jedoch aufgrund der Feiertage niedriger sein. Am Dienstag wurde ein neuer Negativrekord mit 697 von Neuinfektionen gemeldet.



Auf Rang eins der Bezirke liegt weiterhin Hamburg-Mitte. Hier gab es zwar einen starken Rückgang von 223,13 auf 154,86 – allerdings reicht das nach wie vor zum höchsten Wert aller Bezirke. In Mitte gab es vergangene Woche 467 Neuinfektionen.



Hamburg: Inzidenz sinkt fast überall

Auch die zweite Position geht wieder an Harburg, hier sank der Inzidenzwert jedoch ebenfalls. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt aktuell bei 147,55 (Vorwoche 178,84). Die Zahl der Neuinfektionen in der vergangenen Woche liegt bei 250.



Als nächstes folgt Altona mit einer Inzidenz von 142,4 (Vorwoche 137,32), das ebenfalls – wie alle Bezirke - seine Platzierung behält und die Zahl aber erhöhte. 392 Neuinfektionen wurden hier zuletzt verzeichnet.



Der bevölkerungsreichste Bezirk Wandsbek kommt auf 554 Neuinfektionen, was auf die Einwohnerzahl umgerechnet eine Sieben-Tage-Inzidenz von 125,61 ergibt. Vergangene Woche lag sie leicht höher bei 126,3.



In Bergedorf ist ebenfalls ein leichter Rückgang zu verzeichnen. Der Bezirk meldet eine Inzidenz von 119,76 (Vorwoche: 125,9) bei 156 Neuinfektionen.



Hamburg: Inzidenz in Eimsbüttel unter 100

Knapp dahinter landet Hamburg-Nord mit 116,97, das einen geringen Zuwachs zur Vorwoche (115,39) hinnehmen muss. Als einziger Bezirk mit einer Inzidenz unter 100 wartet Eimsbüttel auf – hier liegt der Wert zwar mit 77,51 immer noch über der angepeilten 50, die Inzidenz verringerte sich aber merklich zur Vorwoche (108,97). Der Bezirk verzeichnete 207 Neuinfektionen. (fkm)