Hamburgs Corona-Zahlen steigen auf immer neue Rekord-Werte – am Dienstag kamen 1468 neue Fälle hinzu, die Sieben-Tage-Inzidenz schnellte auf 463,3. Insgesamt nahmen die gemeldeten Fälle in fast allen Bezirken weiter zu. Wie die Zahlen in Ihrem Bezirk aussehen, lesen Sie in dieser Übersicht.