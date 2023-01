Viele Hamburger:innen hoffen immer noch, einer Corona-Infektion zu entgehen, doch bei einer Inzidenz von 1138,8 und mehr als 4500 Neuansteckungen pro Tag scheint das nahezu aussichtslos – bald sollen schließlich auch noch die Corona-Maßnahmen gelockert werden. Die MOPO hat den Virologen Jonas Schmidt-Chanasit gefragt, ob wir uns jetzt alle anstecken – und wie es nach einem Freedom-Day weitergeht.

„Natürlich könnte man dem Virus ausweichen, indem man sich strikt isoliert“, sagt Jonas Schmidt-Chanasit auf MOPO-Nachfrage, ob wir uns überhaupt noch vor dem Virus schützen können. Bei dem hohen Infektionsdruck mit der hohen Inzidenz und einer mutmaßlich noch höheren Dunkelziffer wird ein Ausweichen aber immer schwerer.

Hamburger Virologe: Fast jeder kommt in Kontakt mit Virus

„Früher oder später wird fast jeder Kontakt mit dem Virus haben“, sagt der Virologe von der Universität Hamburg. „Solange man geimpft und nicht hochgefährdet ist, ist das aber auch nicht schlimm.“ Denn der Kontakt führe zu einer besseren Schleimhautimmunität und somit zu einem breiteren Schutz. Sich nach einer Infektion mit der gleichen Variante noch einmal anzustecken sei zwar theoretisch möglich, passiere aber sehr selten. Auch das Risiko für Long-Covid sei durch eine Impfung deutlich reduziert.

Trotz der Aussicht auf noch mehr Ansteckungen könnten Hamburger aber entspannt in den Frühling gehen, meint Schmidt-Chanasit: „Wir haben eine hohe Impfquote und ein gut aufgestelltes Gesundheitssystem, da erwarte ich im Frühjahr und Sommer keine Überlastungen.“

Corona in Hamburg: Schmidt-Chanasit kann Senatspläne nachvollziehen

Dass der Hamburger Senat die zweiwöchige Übergangsfrist ausnutzen und erst ab dem 2. April lockern will, kann der Virologe nachvollziehen. Auch die Auswirkungen der Reise-Rückkehrer auf die Infektionszahlen abzuwarten, ist aus seiner Sicht sinnvoll. Insgesamt befürwortet Schmidt-Chanasit aber die auf Bundesebene diskutierten Lockerungen der Corona-Maßnahmen.

„Besonders gefährdete Gruppen müssen zwar weiterhin geschützt werden, die Beschränkungen aber wie in einem Gießkannen-Prinzip weiter auf alle anzuwenden, halte ich nicht für sinnvoll“, so der Experte. „Leider haben wir in Deutschland die Wirksamkeit einzelner Corona-Beschränkungen aufgrund fehlender Studien nicht quantifiziert – es werde immer nur die gesamte Lage mit verschiedenen Maßnahmen und Verhaltensveränderungen beurteilt.“ Deshalb seien die Auswirkungen vom Wegfall einzelner Maßnahmen, wie zum Beispiel einer Maskenpflicht im Supermarkt, schwer vorherzusagen.

Freedom-Day in Deutschland: Lockerungen sind umstritten

Die Virologin Melanie Brinkmann hatte hingegen vor einer weiten Aufhebung der Maskenpflicht gewarnt. Es sei weiterhin „absolut wichtig“ Infektionen zu vermeiden, so die Professorin vom Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung in einer Anhörung des Bundestags. Gefährdete Gruppen könnten nicht zu hundert Prozent geschützt werden und durch die Lockerungen würden auch Ungeimpfte wieder mehr ins Geschehen gebracht. Sie warnte vor einer „falschen Annahme, dass der Sommer entspannt wird.“

Melanie Brinkmann, Virologin am Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung im November 2020. dpa Melanie Brinkmann, Virologin am Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung, im November 2020.

Dass es durch einen Freedom-Day zu einer Überlastung des Gesundheitssystems kommt, ist Schmidt-Chanasit zufolge aber nicht zwingend: „Wir sehen in anderen Ländern wie Norwegen oder Tschechien, dass die Infektionen trotz der Lockerungen weiter zurückgegangen sind“, sagt er. „Und ich sehe keinen Grund, weshalb Deutschland da eine Sonderrolle einnehmen sollte.“