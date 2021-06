Corona-Statistik: Wo Hamburg bundesweit die Nummer 1 ist

Ein neues Ranking des Robert-Koch-Instituts macht Mut: Unter den zehn größten Städten Deutschlands hat Hamburg mittlerweile den niedrigsten Inzidenzwert.

Seit Beginn des Lockdowns light konnte Hamburg seinen Inzidenzwert deutlich nach unten schrauben. Mittlerweile liegt er nach Angaben des RKI bei 80 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen (die Zählweise der Hamburger Gesundheitsbehörde weicht von diesem Wert deutlich ab, weshalb hier der Wert derzeit 101,1 beträgt). Im Bundesländervergleich wird die Hansestadt nur von Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern getoppt. Im Ranking der zehn größten Städte hat Hamburg bundesweit die Nase vorn.

Hamburg ist Spitzenreiter bei der Pandemie-Bekämpfung

Einer der Gründe ist die Vorsicht des Senats in Bezug auf mögliche Lockerungen oder Verschärfungen. Durch das umsichtige Vorgehen stehe Hamburg im Vergleich gut da, so Gesundheitssenatorin Melanie Leonhard (SPD) zur MOPO. Ein Beispiel: Hamburg hat im Sommer keine Lockerungen im Bezug auf private Feiern mit Hunderten Menschen erlaubt. Hinzu kommt, dass einige Maßnahmen, die jetzt bundesweit gelten, in Hamburg schon länger Teil der Strategie sind.

Der wichtigste Punkt ist aber die Bereitschaft der Hamburger, sich an die Maßnahmen zu halten. Sogar wissenschaftliche Untersuchungen belegen, dass Nordlichter die höchste Bereitschaft zeigen, sich an der Corona-Bekämpfung zu beteiligen. (fkm/sr)