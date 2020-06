Corona-Skandal: Billigfleisch-Paradies Deutschland: Was jetzt passieren muss

Kommentar -

Schweinebauch für China, Hähnchenkeulen für Afrika, Nackensteaks zum Dumpingpreis für uns: Mit preußischer Effizienz haben es die Deutschen geschafft, Fleisch so billig zu produzieren, dass wir gleich die halbe Welt mitversorgen. Die Folgen: Für Sojafelder abgeholzter Regenwald, arbeitslose Bauern in Entwicklungsländern, Nitrat-verseuchtes Grundwasser in Niedersachsen, gequälte Tiere und ausgebeutete Menschen in unseren Schlachthöfen. So weit, so bekannt – und den meisten am Ende egal.

Wie beenden wir dieses „Schweinesystem“? Dass morgen alle nur noch Gemüse essen, ist wenig realistisch. Das Problem auf den Verbraucher abzuwälzen, der ja Bio-Koteletts für den dreifachen Preis kaufen kann, wenn ihn das Gewissen drückt, reicht nicht.

Produktion von Billigfleisch stoppen: Die Politik ist gefordert

Mathis Neuburger (39) leitet die Hamburg-Redaktion der MOPO.

Was wir brauchen, ist eine klare Politik: Viel höhere Standards bei der Tierhaltung, Abschaffung des Sub-Sub-Subunternehmertums in den Schlachthöfen, Import-Stopp von Soja aus Brasilien. Das wäre das Ende vom Billigfleisch-Paradies Deutschland. Aber es wäre der einzige Weg hin zu einem anständigen System.

